După gratii

Cercetările au continuat în cazul bărbatului de 28 de ani, din Vicovu de Sus, care, fiind băut şi cu permisul de conducere reţinut, a comis un grav accident rutier în urma căruia un tânăr de 16 ani se află în stare gravă în spital. În urma probelor adunate, poliţiştii au dispus marţi reţinerea pentru 24 de ore a conducătorului autoturismului, acesta fiind încarcerat în arestul IPJ Suceava pentru comiterea a patru infracţiuni.

Vă reamintim că accidentul produs de Petrică C., de 28 de ani, a avut loc în timpul nopţii de luni spre marţi, pe o stradă din oraşul Vicovu de Sus.Aflat la volanul unui autoturism Grand-Cheroke şi circulând în jurul orei 02.10 pe strada Calea Cernăuţi din oraş, având direcţia de deplasare spre comuna Vicovu de Jos, Petrică C. a intrat cu viteză într-o curbă la dreapta şi a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare. În acel moment a părăsit cu maşina partea carosabilă şi a intrat în coliziune cu un stâlp de iluminat din beton.

În urma impactului puternic, cel aflat la volan şi un pasager de 16 ani aflat pe scaunul de lângă şofer au fost răniţi, tânărul de 16 ani ajungând în stare gravă la spital. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat, şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. În urma verificărilor făcute în baza de date, poliţiştii au aflat că Petrică C. are suspendat dreptul de a conduce autovehicule din data de 9 martie 2017. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şidistrugere din culpă. După reţinerea acestuia pentru 24 de ore în spatele gratiilor, în timpul zilei de miercuri Petrică C. a fost prezentat în faţa procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, care au luat decizia cercetării în continuare a acestuia sub control judiciar.