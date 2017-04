Paştele în Bucovina

Duminică, 16 aprilie, în prima zi de Paşte, preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, va ciocni ouă cu sucevenii în parcul din faţa Palatului Administrativ din municipiul reşedinţă de judeţ. Acolo, începând cu ora 12, va avea loc concertul de clopote şi toacă „Clopotele Bucovinei”, acţiune prinsă în programul „Paştele în Bucovina”. În Parcul Central vor fi prezente mai multe formaţii, precum corul de la Bosanci, care va interpreta cântece religioase, grupul de copii „Maria Tănase” din Fălticeni, cu colinde pascale, formaţii de la Mănăstirea Humorului, „Tocaşii” de la Dumbrăveni şi de la Marginea şi grupul Balada.

„În invit pe suceveni şi pe turiştii care sunt în pensiunile din judeţ să vină la acest concert foarte cald, creştinesc şi care arată ce se întâmplă în toate bisericile şi mănăstirile din Suceava şi nu numai, să ciocnim ouă şi să ascultăm concertul de clopote şi toacă”, a spus Flutur.

Gheorghe Flutur a prezentat miercuri, într-o conferinţă de presă, programul „Paştele în Bucovina”, aflat la cea de-a noua ediţie, precizând că acest proiect a fost iniţiat de el în primul mandat. Şeful administraţiei judeţene a arătat că programul se află în plină desfăşurare, amintind de unele acţiuni care au avut loc deja, precum Festivalul de cântece religioase „Buna Vestire” de la Fundu Moldovei, Festivalul Naţional al Ouălor Încondeiate de la Ciocăneşti sau Târgul de Paşti de la Gura Humorului.





Concursuri de ciocnit ouă, expoziţii de ouă încondeiate şi baluri ale gospodarilor



Printre acţiunile care vor urma Flutur a amintit de Festivalul Ouălor Încondeiate, care va avea loc duminică, 9 aprilie, la Moldoviţa, de expoziţiile de ouă încondeiate din mai multe localităţi din judeţ adunate sub genericul „drumul ouălor încondeiate”, de concursurile de toacă şi de expoziţia-documentar despre viaţa şi opera poetei de origine evreiască Selma Meerbaum, care este programată să aibă loc luni, 10 aprilie, la Muzeul de Istorie din Suceava, eveniment care va marca începutul Paştelui evreiesc. Despre acţiunile de sâmbătă, 15 aprilie, în seara de Înviere, Gheorghe Flutur a amintit de „Învierea din adâncuri”, de la capela din salina de la Cacica, şi de concursul „Cel mai frumos coş pascal”. Pentru zilele de Paşti, Gheorghe Flutur a trecut în revistă concursurile de ciocnit ouă din mai multe localităţi sucevene, insistând asupra celui din Mănăstirea Humorului, iar pentru zilele de după Paşte el a amintit de balurile gospodarilor şi de evenimentele de Izvorul Tămăduirii de la Liteni şi Poiana Ursului. Preşedintele Consiliului Judeţean a declarat că judeţul este pregătit să primească turiştii în număr cât mai mare, arătând că în ultima vreme s-a lucrat mult la refacerea drumurilor.

„Încercăm să ne organizăm cât mai bine. Drumurile au fost cele mai afectate după perioada de iarnă grea. Am vorbit cu cei de la drumuri naţionale să înceapă reparaţiile. Noi am demarat reparaţiile la drumurile judeţene, în special la drumurile care duc la mănăstiri, Moldoviţa, Vatra Moldoviţei, Pojorâta, Fundu Moldovei, Izvoarele Sucevei, Mălini, Slatina. Acum avem ca prioritate Frasin-Stulpicani-Ostra. În unele locuri am început să turnăm şi covoare asfaltice, precum zona Horodniceni”, a spus Flutur.





Grad mare de ocupare în pensiunile din judeţ



El a menţionat că interesul turiştilor pentru zona Bucovinei este foarte mare, subliniind că gradul de ocupare în pensiunile din zona Gura Humorului este de 97%, la Suceviţa de 95%, la Câmpulung Moldovenesc de 92%, la Putna de 90%, la Vama de 85% iar la Vatra Dornei de 70%. „Sper ca până de Paşte gradul de ocupare să atingă 100%”, a concluzionat şeful administraţiei judeţene.