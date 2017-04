Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a dispus ca cele două să fie puse în libertate, sub control judiciar

Furturi prin violenţă

Două tinere, una în vârstă de 14 ani şi una de 19 ani, ambele din Șcheia, au fost puse sub acuzare în cazul a două infracţiuni de tâlhărie comise asupra unor bărbaţi care se aflau sub influenţa alcoolului şi care au fost deposedaţi de bunuri de valoare. Ca mod de operare, din cercetările poliţiei rezultă că fata de 14 ani a comis efectiv faptele, în timp ce tânăra de 19 ani a însoţit-o. Acest mod de operare nu este unul deloc întâmplător: minorii până în 14 ani nu răspund penal pentru faptele lor, iar cei între 14 şi 16 ani au răspundere penală limitată, iar acest aspect pare să fi fost bine însuşit şi de familiile de infractori. Cele două tinere au fost reţinute pentru 24 de ore în arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, după care, ieri, procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a dispus ca cele două să fie puse în libertate, dar sub control judiciar.

Poliţiştii aveau de mai multă vreme în lucru cele două dosare privind furturile cu violenţă. O primă sesizare a fost în data de 14 februarie, când un bărbat în vârstă de 65 de ani, din municipiul Suceava, a sesizat că i s-a sustras un lanţ de aur în valoare de 2.000 de lei. Bărbatul era în stare de ebrietate şi a fost deposedat prin violenţă de lanţul de aur. A urmat o a doua sesizare, pe 15 martie, când unui bărbat de 39 de ani, din Siret, aflat tot în stare de ebrietate, i s-a sustras din buzunar un telefon şi o sumă de bani, prejudiciul total fiind de circa 5.600 de lei. Fapta a fost comisă tot în municipiul Suceava.

Ancheta a fost derulată de poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale Suceava, care au adunat probatoriu din care rezultă că minora de 14 ani a comis efectiv faptele de tâlhărie. Fata provine dintr-o familie de romi problemă din Șcheia – Bozomală, cu mai mulţi membri cercetaţi pentru furturi sau tâlhării.

Prin controlul judiciar, cele două au impuse mai multe obligaţii şi restricţii. În cazul în care vor recidiva, procurorii vor putea solicita cu şanse maxime de reuşită arestarea lor preventivă.

Romii infractori de la Șcheia comit de regulă furturi în localitatea de domiciliu, însă adesea migrează spre municipiul Suceava, unde, cum este şi cazul celor două, faptele de furt pot căpăta şi tente violente. De regulă victimele sunt alese din rândul persoanelor vulnerabile, copii, vârstnici sau oameni aflaţi sub influenţa alcoolului.