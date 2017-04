Jungla de pe şosele

În primele trei luni ale acestui an s-au înregistrat, din păcate, din nou, foarte multe accidente rutiere grave pe şoselele din judeţul Suceava, o consecinţă a infrastructurii nemodernizate şi întinse, care străbate localităţi, a numărului foarte mare de maşini, şi, poate cel mai important, a inconştienţei şi teribilismului unui număr parcă din ce în ce mai mare de şoferi.

Analizele poliţiştilor rutieri arată o creştere a numărului de accidente grave comparativ cu primul trimestru al anului trecut, însă pozitiv este că totuşi numărul de morţi în accidente este ceva mai mic. Asta în condiţiile în care Suceava a fost în ultimii ani pe un nedorit loc I la capitolul morţi în accidente în România, iar reducerea numărului de persoane decedate în astfel de tragedii este una din priorităţile conducerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava.

Mai puţini morţi, dar mult mai mulţi răniţi grav

Cifrele arată că în primul trimestru al acestui an pe şoselele din judeţul Suceava au avut loc 60 de accidente grave, cu cinci în plus faţă de aceeaşi perioadă din 2016. În cele 60 de accidente au murit 15 persoane, 54 au fost rănite grav şi 34 rănite uşor. Numărul de morţi este mai mic cu cinci faţă de primele trei luni din 2016, în timp ce la capitolul răniţi grav este o creştere mare, un plus de 16 victime.

Cifrele nu au cum fi îmbucurătoare, însă poliţiştii rutieri speră ca măcar la numărul de morţi în accidente, până la urmă consecinţa cea mai tragică, să se menţină trendul descendent.

Şoferi începători care circulau cu viteză excesivă

Inspectorul Gabriel Apopei, proaspătul şef al Serviciului de Poliţie Rutieră Suceava, a realizat o analiză a accidentelor mortale petrecute până acum, iar din aceasta rezultă că cele mai multe s-au petrecut în două zone din judeţ: cinci oameni au murit în accidente pe DN 17, pe porţiunea de la Vama la Poiana Stampei, iar alţi cinci au murit în accidente în comune din zona Rădăuţi:

„Pe zona Rădăuţi, de exemplu, avem drept cauză a accidentelor mortale viteza excesivă a unor şoferi începători. Tineri care aveau permis de conducere de câteva luni de zile ori, într-un caz, chiar de câteva zile, dar care totuşi circulau cu viteză excesivă ”, a explicat inspectorul de poliţie.

Aproape în cadrul fiecărei acţiuni de control în trafic efectuată de poliţiştii rutieri în acest an numărul amenzilor, al infracţiunilor constatate şi al permiselor reţinute a fost peste media de anul trecut. Poliţiştii spun că şi-au făcut treaba şi vin cu cifrele care arată creşterea numărului de abateri constatate. Aceste cifre demonstrează din păcate încă o dată că numărul de şoferi pericol public este din ce în ce mai mare. Aproape în fiecare weekend din acest an au fost depistaţi cel puţin câte zece şoferi băuţi şi s-au ridicat 10-20 de permise de conducere, cele mai multe pentru depăşiri pe linia continuă sau viteză excesivă.

Tinere familii distruse după accidente groaznice

În spatele cifrelor privind morţii şi răniţii grav se ascund drame cumplite, nenorociri care marchează familii pe viaţă. Din păcate, şi în acest an s-au petrecut mai multe accidente ale căror consecinţe au fost dramatice.

În seara zilei de 14 februarie, un autoturism condus de un tânăr de 28 de ani, din Fălticeni, a fost scăpat de sub control într-o curbă periculoasă, între Mălini şi Cornu Luncii, în zona intersecţiei cu drumul spre Sasca. Maşina s-a zdrobit de un copac, iar în urma groaznicului accident soţia şoferului, o tânără de 25 de ani, a murit. De asemenea, fetiţa celor doi, în vârstă de 3 ani, aflată pe bancheta din spate, a fost rănită grav.

Tot în februarie, doi tineri, soţ şi soţie, au fost implicaţi într-un accident cu final tragic la mai puţin de o lună de la nuntă. S-a întâmplat la Poiana Stampei, unde şoferul, un tânăr de 30 de ani, a scăpat volanul de sub control după o manevră bruscă, iar maşina s-a răsturnat. Tânărul de 30 de ani a murit, iar soţia sa a fost rănită.