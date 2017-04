Accident

Un şofer care a intrat într-o depăşire foarte riscantă, înainte de o curbă, s-a izbit cu maşina într-un alt autoturism, condus regulamentar din sens opus de o femeie, aceasta din urmă ieşind în decor cu maşina pentru a putea evita impactul frontal. Femeia îşi achiziţionase recent autoturismul şi se deplasa către sediul Registrului Auto Român (RAR), pentru identificare şi inspecţie tehnică în vederea înmatriculării definitive. Accidentul s-a petrecut ieri, în jurul orei 10.30, pe E 85, la ieşirea din Suceava spre Fălticeni.

Bărbatul care a provocat accidentul, Marian Drăgoi, din Baia, conducea un VW dinspre Suceava spre Fălticeni şi se afla într-o coloană de maşini. Acesta a intrat în depăşirea coloanei, făcând o gafă pe care măcar a avut puterea de a o recunoaşte: „Mergeam de mai multă vreme în coloană, erau două tiruri în faţă şi am intrat în depăşire. Era un pic de curbă la dreapta în faţă, m-am asigurat cât am văzut şi am intrat în depăşire. Doamna venea regulamentar din sens opus, îmi pare rău de ce s-a întâmplat’.

Femeia care se deplasa regulamentar a reuşit să evite impactul frontal. Maşina ei a fost totuşi lovită în partea lateral stânga, după care a fost proiectată în afara şoselei, la o diferenţă de nivel de câţiva metri. Din fericire, Opelul condus de femeie nu s-a răsturnat, astfel că nu au fost consecinţe grave.

„Veneam dinspre Fălticeni, mergeam să fac RAR-ul la maşina care are numere roşii. Din coloana care venea din faţă s-a găsit un şofer, cred că a şasea maşină, să îmi iasă în faţă. M-a lovit lateral stânga, am tras de volan, şi am ajuns pe câmp...”, a relatat Daniela Gheorghiţă, din Preuteşti. Aceasta a suferit un atac de panică, primind îngrijiri medicale de la echipajul SMURD care a intervenit la faţa locului, fără a necesita transportul la Spitalul Judeţean Suceava.

Ambii conducători auto au fost verificaţi cu etilotestul, rezultând că nu au consumat alcool.