Ionuţ Vartic a primit 1 an şi 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere

Definitiv

Dosarul în ceea ce-l priveşte pe Ionuţ Vartic, fostul şef al Gărzii Financiare Suceava, a ajuns la final. Curtea de Apel Suceava a pronunţat ieri soluţia definitivă, una care este mai mică decât cea de la instanţa inferioară. Astfel, în loc de 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere s-a decis o pedeapsă de 1 an şi 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere şi un termen de încercare de 2 ani. Vartic a fost găsit vinovat pentru săvârşirea infracţiunii de folosire în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii şi a fost achitat pentru complicitate la delapidare.

În acelaşi dosar i s-a redus pedeapsa şi lui Corneliu Ciuchea, administratorul firmei Valea Obcinilor. Acesta primise iniţial 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, dar Curtea de Apel Suceava a redus-o la 2 ani şi 4 luni cu suspendare sub supraveghere. A treia persoană care a primit condamnare în dosar este Lucica Botuşanu, administratorul de la SC Botuşanu Com SRL Fălticeni, care a primit 2 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere.

Al patrulea inculpat din acest dosar, Filuţă Cerlincă, administratorul pensiunii “La Filuţă” din Mălini, a fost achitat de judecătorii suceveni.

Trebuie spus că Filuţă Cerlincă a fost acuzat că l-ar fi sprijinit financiar pe Ionuţ Vartic cu ocazia unei petreceri, lucru care nu s-a putut dovedi cu probe.

„Doctorul” care venea în ajutor

Procurorii DNA au detaliat şi ce anume s-a întâmplat pe filiera Ionuţ Vartic – Corneliu Ciuchea. Mai exact, în zilele de 15 mai, 17 iunie şi 5 decembrie 2014, Ionuţ Vartic, în calitate de inspector-şef antifraudă în cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Suceava – Serviciul Control nr. 5, i-a transmis sms-uri lui Corneliu Ciuchea, în vederea transmiterii mai departe de informaţii ce nu erau destinate publicităţii, pe care le obţinuse în virtutea funcţiei sale, devoalând controale inopinate ce urmau să fie efectuate la diverşi agenţi economici de către inspectori antifraudă.

„Scopul acestor divulgări a fost, pe de o parte, încercarea de a proteja operatorii economici agreaţi de Ciuchea Corneliu, iar pe de altă parte de a obţine pentru sine bunuri şi foloase necuvenite. În perioada martie – noiembrie 2014, inculpatul Ciuchea Corneliu a pretins şi a primit de la inculpata Botuşanu Lucica suma totală de 90.000 lei, în tranşe lunare de câte 10.000 lei, lăsând-o să creadă că, prin influenţa pe care o are asupra unui funcţionar public neidentificat numit <Doctorul>, ar putea determina protejarea firmei acesteia din urmă în ceea ce priveşte controalele fiscale”, se arăta în comunicatul DNA din momentul trimiterii în judecată.

Unde ajungeau informaţiile

Potrivit procurorilor DNA, pe 15 mai 2014, „inculpatul Vartic Ionuţ-Daniel a devoalat, către inculpatul Ciuchea Corneliu, date confidenţiale privind organizarea unui control inopinat la un complex comercial situat în zona industrială a municipiului Suceava, de către inspectorii DRAF Suceava. Divulgarea a avut drept scop asigurarea protecţiei unei societăţi comerciale cu care Ciuchea Corneliu derula activităţi comerciale şi care avea două puncte de lucru în complexul respectiv”.

O lună mai târziu, pe 17 iunie 2014, şeful Serviciului Nr. 5 din DRAF Suceava i-a transmis administratorului firmei Valea Obcinilor informaţii confidenţiale prin intermediul cărora a dezvăluit date despre acţiunile de control în teren pe care echipele de inspectori antifraudă urmau să le desfăşoare pe raza municipiului Fălticeni.

Procurorii DNA susţin că după ce a primit aceste date, Corneliu Ciuchea a contactat-o pe Lucica Botuşanu şi a avertizat-o despre sosirea echipelor de inspectori. Informaţia ar fi ajuns imediat şi la urechile celorlalţi agenţi economici, parteneri de afaceri.

„În contextul în care una dintre echipe a demarat inspecţia la un punct de lucru al firmei persoanei iniţial avertizate, identificând plusuri în gestiune faţă de înregistrările casei de marcat, şi intenţiona să aplice o contravenţie de 8.000 de lei, persoana respectivă l-a contactat pe Ciuchea Corneliu, căruia i-a solicitat sprijinul. Principalele temeri ale acesteia erau legate de eventualitatea unui control la un depozit angro situat în Fălticeni şi de posibilitatea închiderii temporare a activităţii firmei. Din actele de la dosar a rezultat că inspectorii Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Suceava s-au limitat la aplicarea contravenţiei de 8.000 de lei, fără să închidă activitatea şi fără să extindă controlul la celelalte puncte de lucru ale firmei”, se arăta în comunicatul DNA.

Cea de-a treia faptă care i se impută lui Ionuţ Vartic s-a petrecut pe data de 5 decembrie 2014. În acea zi, în baza unui ordin al preşedintelui Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi sub coordonarea unei echipe din cadrul acestei instituţii, inspectori din cadrul DRAF Suceava au efectuat controale la diverse societăţi comerciale aflate în judeţul Suceava.

„Înainte de deplasarea echipelor de inspectori pe teren, Vartic Ionuţ Daniel, în virtutea funcţiei deţinute, a fost informat cu privire la efectuarea controalelor, aflând la scurt timp şi firmele care erau vizate de verificări. În vederea anunţării reprezentanţilor unor societăţi comerciale protejate cu privire la iminenta desfăşurare a controalelor, Vartic Ionuţ Daniel i-a comunicat informaţia lui Ciuchea Corneliu, care la rândul său a transmis-o altor persoane. Datorită relaţiilor apropiate cu Ciuchea Corneliu, Vartic Ionuţ Daniel l-a prevenit pe primul menţionat cu privire la efectuarea controalelor încă dinainte de a lua cunoştinţă de tematica şi societăţile comerciale vizate, în aşa fel încât acesta să îşi poată lua măsurile necesare evitării constatării unor eventuale nereguli de către organele de control”, se mai specifica în comunicatul DNA.