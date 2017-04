Performanţă la sat

Un elev al Şcolii Gimnaziale Bosanci le-a dat clasă tuturor colegilor săi de la şcolile cu ştaif de la oraş, fiind singurul din judeţ care a reuşit să obţină 10 pe linie la simularea examenelor naţionale, testare susţinută în luna martie.

George Găitan a reuşit să se impună la probele examenului, a predat o lucrare perfectă atât la limba română, cât şi la matematică, dovedind că este pregătit la standardele elevilor de la şcolile cu pretenţii.

Iar rezultatul său de la simulare nu a fost o surpriză pentru reprezentanţii şcolii, care sunt obişnuiţi cu performanţele lui. Elevul a reuşit să atragă ca un magnet premii la concursuri şcolare, ba mai mult, nu a existat an în care acesta să nu se califice la cel puţin două olimpiade naţionale.

George Găitan este pasionat de limba şi literatura română, este foarte ambiţios, determinat, are ţinte foarte precise, iar din toamnă se vede elev fie la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, fie la Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Suceava, „clasa de chimie – bilogie”.

A dovedit, în caz că mai era nevoie, că şi în şcolile de la sat sunt elevi de o inteligenţă sclipitoare, maturi şi silitori, asta în ciuda unora cu idei preconcepute, care mai clevetesc pe marginea subiectului.

Singurul cu media 10 din 17.000 de elevi

Peste 17.000 de elevi suceveni din clasele a VIII-a, a XI-a, a XII-a şi a XIII-a au susţinut probele simulării examenelor naţionale în perioada 13-17 martie 2017.

Note de 10 au fost multe, însă singura medie de 10 i-a aparţinut lui George.

„La română mi-au plăcut mult subiectele, la matematică au fost interesante. Am făcut rezolvările, nu a fost nimic special”, povesteşte adolescentul.

Mărturiseşte că nu a avut un program de studiu deosebit înainte de această testare, cunoştinţele acumulându-le treptat, în permanenţă. De altfel, este un elev cu 10 pe linie, obţinând doar medii de 10 la toate disciplinele, pe tot parcursul gimnaziului.

Cu toate acestea, spune că nu este privit de colegii săi ca fiind tocilarul clasei şi nici nu se simte un adolescent ”altfel”. Însă profesorii prin mâna cărora a trecut au remarcat devreme potenţialul deosebit al tânărului.

„De la el aşteptările au fost în permanenţă ridicate pentru că ştiam că poate.

Aveam discuţii elevate cu el încă de la grădiniţă. Era ieşit din comun. Pe atunci discutam cu el despre istoria Greciei Antice, despre lucruri care nici la clasa a V-a nu sunt abordate. E un caz deosebit”, spune directorul şcolii din Bosanci, prof. Constantin Grosu.

Acesta povesteşte despre George că este „un băiat extraordinar de cuminte, nu are aere de vedetă, e prietenos şi bine-crescut”.

„Îmi pare nespus de rău că ne despărţim şi că oamenii nu se pot clona, să mai facem unul ca el. Mi-ar plăcea să mai fie ca George. Este un copil deosebit de dotat”, a mai completat Grosu.

Rezultatele lui George

George aproape că a pierdut şirul premiilor câştigate în cadrul concursurilor şi olimpiadelor şcolare.

„Vreau să demonstrez că sunt cel mai bun unde concurez. La concursuri merg cu gândul de a lua premiul I. Nu pe podium, ci premiul I. Mă concentrez doar la asta”, mărturiseşte convingător George. Iar competiţiile şcolare pe care le-a bifat nu au fost puţine, cele mai multe fiind la limba română.

În clasa a V-a şi a VI-a s-a calificat la două olimpiade naţionale, iar în clasa a VII-a la trei – limba română, geografie şi biologie.

Cel mai bun rezultat şi l-a adjudecat la Olimpiada de Biologie, unde s-a clasat pe poziţia a doua.

„Cu biologia a fost interesant. La începutul clasei a VII-a mi-am propus să merg la Olimpiada de Biologie şi i-am spus asta doamnei profesoare. Am învăţat, am învăţat, a fost enorm de multă materie şi au venit şi rezultatele. A fost un loc bun, însă am făcut nişte greşeli puerile şi mi-am reproşat asta, puteam face totul bine”, povesteşte adolescentul.

În acest an, cu toate că este preocupat de examenul de la final de clasa a VIII-a, îşi face timp să participe la trei concursuri naţionale – Olimpiada Naţională „Lectura ca abilitate de viaţă”, de la Deva, Concursul „Ionel Teodoreanu” de la Iaşi şi Concursul „Cultură şi spiritualitate românească”, de la Putna.

La limba română este pregătit de profesoara Elena Luca.

„Îi mulţumesc pentru tot sprijinul. Şi celorlalţi profesori, de altfel, Marcela Horga, la biologie, Liliana Ignat, la geografie, domnului director”, a mai declarat George.

Timpul liber îi place să şi-l petreacă urmărind sau jucând fotbal. Colecţionează obiecte vechi, monede, bancnote şi timbre, petrece timp pe internet asemeni oricărui adolescent de vârsta lui, însă îi place şi să-şi ajute părinţii la treburile din gospodărie.