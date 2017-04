Înainte de Săptămâna Mare

Săptămâna aceasta urmează să fie finalizate lucrările de fluidizare a traficului rutier de pe Calea Unirii, din zona centrelor comerciale, astfel încât efectul acestora să fie resimţit în perioada de vârf, dinaintea sărbătorilor pascale.

„Prioritatea acestei săptămâni este să realizăm cât mai multe măsuri din proiectul de fluidizare a traficului rutier pe Calea Unirii”, a spus luni primarul Ion Lungu, care, în urma discuţiilor cu constructorii, a primit asigurări că lucrările vor fi finalizate zilele următoare, odată cu asfaltarea noilor benzi de acces direct către Bazar şi către centrul comercial Shopping City Suceava.

Până acum, au fost desfiinţate trei treceri de pietoni – cea de la poarta Bazarului către OMV, fiind înfiinţată o trecere alternativă, pe sub pod (în vremea ce trecerea de la LIDL a rămas principala din zonă), precum şi două treceri din dreptul Carrefour, la jumătatea distanţei dintre ele fiind înfiinţată o altă trecere, semaforizată.

De asemenea, a fost blocat accesul la stânga, către Shopping City Suceava, cum se vine dinspre Centru, fiind permisă însă ieşirea din parcarea centrului comercial, către Centru.

De asemenea, se lucrează la realizarea a două noi benzi de circulaţie, una de acces direct la Bazar şi alta către Shopping City, pentru cei care vin pe sub pasarela CFR.

„Am testat şi eu eficienţa măsurilor luate acolo, duminică la ora 13.00 am trecut printr-un blocaj de trafic. La Grupul Școlar era maşină lângă maşină până la sensul giratoriu de la Iulius Mall. Iniţial m-am speriat, dar am zis să testez, să văd cât durează şi în 7-8 minute am traversat această zonă destul de aglomerată.

Primele măsuri luate de noi s-au cunoscut. Mai mare era şirul de maşini care veneau dinspre Burdujeni, dar şi acolo este o justificare, faptul că nu este gata calea de acces către Shopping City Suceava. În măsura în care vom finaliza acea cale de acces direct, lucrurile vor intra în normalitate şi în acea zonă”, a precizat edilul sucevean.

Garduri pe mijlocul drumului şi lucrări de asfaltare

Săptămâna aceasta, în continuarea lucrărilor deja efectuate, urmează să fie luate alte măsuri.

De exemplu, la trecerea de pietoni care a fost desfiinţată la Bazar, pe mijlocul drumului urmează să fie montat un gărduţ, care să descurajeze oamenii să treacă strada ilegal, expunându-se pericolului de accidente.

„Urmează să finalizăm ruta de acces către Bazar şi zona industrială prin parcarea de la Bethesda. În cursul zilei de marţi pornesc staţiile de asfalt, vor dispune de asfaltul necesar pentru a turna căile de rulare, iar, în plus, vom plomba şi zona de sub pasarela CFR de la Burdujeni, pe unde va fi direcţionat o bună parte din trafic”, a adăugat şeful municipalităţii sucevene.

Toate aceste măsuri sunt menite să mai descongestioneze cât de cât traficul rutier de pe Calea Unirii, mai ales acum, în perioada sărbătorilor, când, de obicei, circulaţia este paralizată din cauza numărului foarte mare de maşini care tranzitează acea zonă.

„Nu ne facem iluzii că se vor rezolva problemele în totalitate, acest lucru se va întâmpla când vom avea gata podul. Dar sunt convins că se va cunoaşte o îmbunătăţire. Dacă până acum mă apăsa grija că se apropie sărbătorile pascale, acum aştept să vedem ce concluzie putem trage după această primă serie de măsuri de îmbunătăţire a traficului”, a concluzionat primarul Ion Lungu.

Măsurile de fluidizare a traficului au fost luate în baza unui studiu realizat de profesorul Vasile Boboc, şef de catedră la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii Iaşi.