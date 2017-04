Pe podium

Trei elevi ai Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc s-au clasat pe prima poziţie a Concursului Naţional „Stelele Ştiinţei”, la secţiunea Robotică, eveniment desfăşurat la Galaţi, la finele săptămânii trecute.

Liceenii Vladimir Ungureanu, Andrei Blănaru şi Marcel Negură, coordonaţi de prof. Gabriel Anastasiu şi prof. dr. Mihai Toader Piticar, au realizat un proiect interdisciplinar, aceştia proiectând, construind şi manevrând un robot capabil să se deplaseze, să ocolească obstacole şi în acelaşi timp să măsoare şi să transmită mai mulţi parametri: temperatura aerului, presiunea, pH-ul solului şi al apei, debitul apei. Dispozitivul este coordonat prin intermediul unei aplicaţii Android, dezvoltată tot de elevi, robotul comunicând cu telefonul prin bluetooth.

„Este un proiect care înglobează cunoştinţe de geografie, fizică, informatică. Realizarea lui nu a durat foarte mult pentru că elevii au mai făcut proiecte asemănătoare, ba chiar mult mai complexe, pentru competiţii mai ample”, a explicat prof. Gabriel Anastasiu.

Concursul naţional de la Galaţi, cu participare internaţională, vizează încurajarea cercetării ştiinţifice în şcoli, fiind destinat elevilor şi profesorilor din învăţământul preuniversitar preocupaţi de studiul experimental al fizicii, chimiei, biologiei şi informaticii.

Este concursul unde elevii pot să aplice în practică noţiunile teoretice studiate la clasă, demonstrând astfel aplicaţiile ştiinţelor exacte.

Concursul se desfăşoară sub egida proiectului european„CEYS -Creativitatea în primii ani de educaţie în domeniul ştiinţelor”, finanţat deUniunea Europeană prin Programul Erasmus+şi coordonat de Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, Bucureşti, prin Center for Science Education and Training.