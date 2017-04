Sfârşit de drum

Un bărbat de 63 de ani, din Ucraina, şi-a pierdut viaţa după ce s-a prăbuşit la pământ chiar la ieşirea din Vama Siret, în urma unei afecţiuni cardiace. Nenorocirea s-a petrecut sâmbătă seara, chiar sub ochii angajaţilor Punctului de Trecere a Frontierei Siret, la scurt timp după ce bărbatul trecuse vama în România.

Totul s-a petrecut în jurul orei 19.40, sub ochii îngroziţi ai soţiei bărbatului ucrainean de etnie română, cu domiciliul în satul Tereblecea din Ucraina.

Cei doi obişnuiau să treacă frontiera în România cu lucruri de vânzare, pentru a câştiga un ban. Bărbatul era cunoscut cu afecţiuni cardiace şi făcea des acest drum peste graniţă, iar după efectuarea controlului vamal i s-a făcut rău. O femeie din grupul cu care trecuse bărbatul ne-a povestit: ”El era bolnav de mai mult timp şi avea două supape schimbate în regiunea inimii. Făcea cum facem toţi câte un drum, două pe zi în România să mai vindem câte ceva, să putem trăi, căci cu altceva nu poţi face un ban la noi în zona asta. El strângea bani să-şi cumpere medicamente, după ce zilele trecute a cumpărat o grămadă de pastile din România. Am trecut toţi împreună, el cu soţia, şi după ce au ieşit din vamă, el a căzut secerat pe spate şi nu s-a mai ridicat. Noi am încercat să-i dăm o mână de ajutor, însă el nu şi-a mai revenit în simţiri. Au chemat-o şi pe fata lui de acasă şi acum l-au pus în maşină şi l-au trimis la Rădăuţi, unde or să aibă parte de altă aşteptare şi altă cheltuială. Aşa i-a fost lui dat să moară în România, la doar câţiva kilometri de casă.”

În urma unui apel la 112, un echipaj al ambulanţei de la Siret a ajuns în scurt timp la faţa locului, însă cu toate manevrele de resuscitare, personalul medical nu a putut decât să constate decesul bărbatului în jurul orei 20.30. Angajaţii Punctului de Trecere au solicitat prezenţa unui echipaj de poliţie la ieşirea din punct, unde a avut loc incidentul, aceştia luând decizia transportării cadavrului spre unitatea de medicină legală cea mai apropiată de la Rădăuţi, pentru efectuarea necropsiei. În jurul orei 21.30 echipajul de poliţie a însoţit maşina firmei de servicii funerare spre morga unde a fost depus cadavrul.

Sute de locuitori ai satelor din Ucraina aflate în preajma Punctului de Trecere a Frontierei Siret tranzitează pietonal zilnic punctul vamal, având asupra lor mărfuri pe care le valorifică în România. Grupuri de tinere, de multe ori cu copii, la primele ore ale dimineţii sau târziu în noapte, încearcă să treacă de vameşi şi poliţişti, având asupra lor pachete de ţigări, cea mai căutată marfă de contrabandă pe piaţa românească. Fenomenul a luat amploare şi este greu de stăvilit, îngreunând şi munca poliţiştilor şi a vameşilor, mai ales din partea românească a punctului de trecere.