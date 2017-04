Regal de folclor

Pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava va avea loc joi, 20 aprilie, de la ora 18:00, spectacolul folcloric omagial „Maestrul George Sîrbu, o viaţă dedicată folclorului românesc”, la care intrarea este liberă. Pe scenă vor urca şi vor susţine recitaluri mari nume ale muzicii populare, colaboratori ai maestrului, printre care Margareta Clipa, Leonard Zamă, Viorica Macovei, Constantin Mândrişteanu, Angelica Flutur şi mulţi alţii.

Distinsul muzician George Sîrbu va fi înconjurat la spectacolul omagial de foarte mulţi artişti consacraţi din judeţul Suceava şi nu numai, care în acest fel vor să-l sărbătorească pe maestru. Mulţi artişti îi sunt recunoscători maestrului, pentru că activitatea lor artistică este legată de activitatea dirijorului şi folcloristului George Sîrbu.

Nume mari, pe aceeaşi scenă

Iniţiatoarea acestui spectacol este Mihaela Bârsan, realizatorul emisiunii folclorice „Izvoare” de la Televiziunea Regională Intermedia din Suceava, care a explicat că „maestrul George Sîrbu a împlinit în luna februarie a acestui an 80 de ani de viaţă şi am găsit de cuviinţă că trebuie să marcăm acest eveniment deosebit. De aceea, am luat legătura cu o parte dintre colaboratorii de suflet ai maestrului, le-am propus să facem un spectacol deosebit şi au acceptat cu inima deschisă”.

Mihaela Bârsan a completat că pentru realizarea acestui regal de folclor a cerut sprijinul primarului municipiului Suceava, Ion Lungu, „care a acceptat să organizeze acest eveniment care va fi de mare amploare”. Printre artiştii care vor participa la spectacol se numără Margareta Clipa, Constantin Mândrişteanu, Viorica Macovei, Leonard Zamă, Angelica Flutur, Ancuţa Corlăţan, Andra Matei, Alexandru Brădăţan, Simona Matachi, Ansamblul Folcloric de Copii şi Tineri ”Balada Bucovinei”, Orchestra ”Mugurelul” din Dorohoi, condusă de maestrul Marcel Dupu, şi mulţi alţii.

George Sîrbu, mentor pentru mulţi artişti

Maestrului George Sîrbu îi revine marele merit de a fi descoperit şi promovat foarte mulţi interpreţi şi instrumentişti extrem de valoroşi, printre care Sofia Vicoveanca, Margareta Clipa, Viorica Macovei şi Angelica Flutur. Fiecare are cuvinte de mulţumire şi recunoştinţă pentru cel care le-a fost mentor în plan artistic. ”Eu am venit la Suceava în 1970, când făceam liceul, şi atunci l-am cunoscut pe maestrul George Sîrbu, prin intermediul fratelui domniei sale Constantin Sîrbu. Maestrul a văzut în mine acea naturaleţe a cântecului din zona mea. Eu cântam doar la clarinet şi dumnealui m-a sfătuit să cânt şi la instrumentele tradiţionale. Ceea ce am şi făcut şi îi sunt recunoscător pentru asta, ca şi pentru toate celelalte sfaturi pe care mi le-a dat. De altfel, eu încă mă mai sfătuiesc cu domnia sa în plan artistic, iar aceste sfaturi sunt nepreţuite pentru mine”, a declarat poliinstrumentistul Leonard Zamă.

La rândul ei, Angelica Flutur susţine că maestrul George Sîrbu a contribuit enorm la ceea ce este ea astăzi pe plan artistic, „prin definirea stilului şi crearea repertoriului unic. Mereu îi voi fi recunoscătoare pentru atenţia, grija şi sfaturile dăruite din tot sufletul. Când spui <Sus pe muntele Ciumârna>, spui George Sîrbu”.

Ar vrea să dirijeze din nou Ansamblul „Ciprian Porumbescu”, în cadrul spectacolului de pe 20 aprilie

Vârful carierei artistice a lui George Sîrbu a constituit-o perioada în care acesta a condus Ansamblul Artistic Profesionist ”Ciprian Porumbescu” din municipiul Suceava. Cei care cunosc acea perioadă ne-au spus că a fost perioada cea mai prolifică din istoria acestei instituţii culturale, cunoscută drept ”generaţia de aur” de artişti profesionişti de Suceava, cunoscută şi apreciată pretutindeni în ţară şi peste hotare. În consecinţă, maestrul George Sîrbu nu va putea fi niciodată separat de această instituţie, deşi a ieşit de mulţi ani la pensie. „În anul 2009, când au fost sărbătoriţi 55 de ani de activitate artistică a Ansamblului Artistic Profesionist <Ciprian Porumbescu>, am dirijat din nou această orchestră, în deschiderea spectacolului, şi am simţit preţ de câteva clipe că timpul s-a oprit în loc. Mi-ar plăcea să fac acelaşi lucru şi în cadrul spectacolului de pe 20 aprilie. Deşi am împlinit de curând 80 de ani, simt că mai am încă multe de oferit publicului iubitor de folclor autentic”, a declarat cu emoţie maestrul George Sîrbu.

Distincţii pentru maestrul Sîrbu şi momente artistice de excepţie

După ce a ieşit la pensie de la Ansamblul Artistic Profesionist ”Ciprian Porumbescu” Suceava, George Sîrbu a înfiinţat Ansamblul Folcloric de Copii şi Tineri ”Balada Bucovinei”, pe care îl coordonează alături de fiica domniei sale, Oana Sîrbu Botezat. În cei peste 25 de ani de activitate, maestrul a lucrat cu peste 800 de copii la „Balada Bucovinei”. Printre interpreţii care s-au format în cadrul ansamblului se numără Lucica Păltineanu, Sorin Filip, Fraţii Reuţ, Nicoleta Cojocaru, Lavinia Chirilă, Gavril Dorneanu, Alexandru Recolciuc etc.

În cadrul spectacolului de pe 20 aprilie, după cum a adăugat Mihaela Bârsan, renumitul muzician va primi mai multe distincţii. Una dintre acestea va fi includerea lui George Sîrbu în Cartea Valorilor Bucovinene a Prefecturii Judeţului Suceava, un premiu de excelenţă pentru întreaga activitate din partea Primăriei municipiului Suceava şi, la propunerea primarului Ion Lungu, în cea mai scurtă perioadă de timp o stradă din municipiul Suceava va primi numele George Sîrbu. Spectacolul ”Maestrul George Sîrbu, o viaţă dedicată folclorului românesc” este organizat de Primăria municipiului Suceava.

”Mai sunt şi alte instituţii importante din judeţ care au anunţat că sprijină acest eveniment de amploare. Sper să vină alături de noi şi Consiliul Judeţean Suceava, pentru că nu puteam organiza acest eveniment fără Ansamblul Artistice <Ciprian Porumbescu>, a cărui istorie este strâns legată de maestrul George Sîrbu. Zilele acestea vom primi un răspuns oficial de la Consiliul Judeţean Suceava, în legătură cu participarea artiştilor profesionişti din subordinea instituţiei. Până atunci, nu îmi rămâne decât să invit sucevenii să participe la eveniment într-un număr cât mai mare, mai ales că intrarea va fi liberă. Artiştii care vor urca pe aceeaşi scenă promit un spectacol de excepţie, pe măsura valorii maestrului George Sîrbu”, a concluzionat Mihaela Bârsan.