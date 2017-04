Centralizare

Inspectoratul Şcolar Suceava a făcut publice rezultatele simulării examenelor naţionale, testări susţinute în perioada 13-17 martie de elevii de clasa a VIII-a, a XI-a, a XII-a şi a XIII-a, pentru a se monitoriza stadiul de pregătire al acestora. În fiecare caz, atât la simularea examenului maturităţii, cât şi la examenul de final de gimnaziu, procentul promovaţilor nu a reuşit să treacă de 50. Rezultate slabe s-au înregistrat la proba de matematică de la evaluarea naţională, unde din categoria „picaţilor” fac parte 63,15% (4.362) dintre elevii de clasa a VIII-a care au susţinut proba.

De cealaltă parte, au fost şi elevi care au predat lucrări perfecte şi au primit calificativul maxim. La Şcoala Gimnazială Bosanci un elev a obţinut nota 10 la ambele discipline de examen de la evaluarea naţională, iar la simularea de la bac, 88 de lucrări au fost notate cu 10.

Dacă realizăm o comparaţie cu rezultatele simulărilor din 2016, diferenţele nu sunt mari, înregistrându-se uşoare creşteri. Până la desfăşurarea examenelor propriu-zise, IŞJ Suceava pregăteşteun plan remedial pentru îmbunătăţirea rezultatelor.

Rezultatele de la clasa a VIII-a

Cât priveşte rezultatele înregistrate la simularea evaluării naţionale, la limba română, 65,39% (4.557) dintre elevii care au susţinut proba au obţinut note peste 5, în vreme ce 34,61% (2.412) dintre elevi au fost notaţi sub 5.

La matematică, s-au înregistrat 2.545 note peste 5 (36,84%), iar 4.362 (63,15%) dintre lucrări au fost mediocre, primind note sub 5.

În acest an au rezultat trei note de 10 la limba şi literatura română şi 23 de note de 10 la matematică. La Şcoala Gimnazială Bosanci un elev a obţinut nota 10 la ambele discipline de examen.

Comparativ cu anul şcolar precedent, când procentele de elevi ”reuşiţi” au fost de 64,74 la limba şi literatura română şi 36,86 la matematică,procentele obţinute în acest an sunt comparabile, la limba şi literatura română înregistrându-se un progres de 0,65%.

Rezultatele de la clasele a XII-a şi a XIII-a

La clasele a XII-a şi a XIII-a, ai căror elevi vor susţine examenul de bacalaureat peste scurt timp, centralizările arată că din totalul de 4.786 de elevi care s-au prezentat la toate probele, au obţinut medii peste 6 şi au statutul de „promovat” 2.144 de elevi (44,8%). Ceilalţi 2.642 au obţinut medii sub 6 (55,2%).

Comparativ cu anul 2016, procentul mediilor peste 6, limita de promovabilitate, a fost de 45,33.

În acest an s-au înregistrat 56 de note de 10 (patru la română, 27 la proba obligatorie a profilului şi 25 la proba la alegere a profilului şi specializării).

Nu s-a înregistrat nici o medie de 10.

Situaţia pe discipline arată că la limba şi literatura română s-au înregistrat 3.675 note peste 5 (70,1%), iar sub 5 au fost 1.562 de note (29,82%).

La limba maternă (limba ucraineană) au fost obţinute cinci note peste 5 (45,45%), iar şase lucrări au fost notate sub 5 (54,54%).

La matematică şi istorie (proba Ec), s-au înregistrat 1.728 de note peste 5 la disciplina matematică şi 1.212 la istorie, iar sub 5 – 1.895 de note la disciplina matematică şi 359 la disciplina istorie. Per total, notele peste 5 la întreaga probă sunt 2.940, reprezentând un procent de promovare de 56,6. Restul de 2.254 de note sunt sub pragul notei 5, reprezentând 43,39%.

La disciplina la alegere (proba Ed), s-au înregistrat 3.121 de note peste 5 (62,86%), iar sub 5 – 1.844 de note (37,13%).

Defalcat pe discipline situaţia notelor peste 5 este următoarea: Biologie – 839; Chimie – 138; Economie – 17; Filozofie – 11; Fizică – 147; Geografie – 798; Informatică – 286; Logică, argumentare şi comunicare – 787; Psihologie – 36; Sociologie – 62.

La nivelul aceleiaşi generaţii, elevii de clasa a XII-a la simularea din anul 2016, când erau în clasa a XI-a, au obţinut un procent de medii peste 6 de 32,83, iar în acest an (2017) procentul este de 44,8, ceea ce reprezintă o creştere a promovabilităţii cu 12 procente.

Rezultatele la clasa a XI-a

Potrivit centralizărilor aferente judeţului Suceava, la clasa a XI-a, din totalul de 5.120 de elevi care s-au prezentat la cele trei probe, 1.953 au obţinut medii de trecere, reprezentând 38,14%.

Comparativ, în anul 2016 procentul mediilor peste 6 a fost de 32,83.

În acest an s-au înregistrat trei note de 10 la proba de limba română şi 29 de note de 10 la proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie), cu un total de 32 de note de 10, faţă de opt astfel de note obţinute în anul precedent.

Pe discipline, la limba şi literatura română s-au înregistrat 3.351 de note peste 5 (63,61%), iar sub 5 au fost înregistrate 1.917 note (36,38%).

La limba maternă (limba ucraineană), din cei 29 de elevi evaluaţi, au obţinut note peste 5 doar doi elevi (6,89 %), iar sub 5 s-au înregistrat 27 de note (93,1%).

La matematică şi istorie (proba Ec) s-au înregistrat 1.413 note peste 5 la disciplina matematică şi 1.315 la istorie, iar sub 5 – 2.192 de note la disciplina matematică şi 296 la disciplina istorie. Per total, notele peste 5 la întreaga probă sunt 2.728, reprezentând un procent de promovabilitate de 52,30. Restul de 2.488 de note sunt sub pragul notei 5, reprezentând un procent de 47,69.