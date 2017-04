Colegiul Tehnic „Petru Muşat”

Concursul judeţean de limba franceză "La Dictée lavalloise", ajuns la a VI-a ediţie, s-a desfăşurat, recent, la Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava. Din dorinţa de a promova valorile culturale ale spaţiului francofon, din respectul unităţii pentru diversitate şi multiculturalitate, dar mai ales din dorinţa de a motiva elevii să redescopere limba franceză, Colegiul Tehnic „Petru Muşat“ Suceava, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suceava, şi-au propus să ofere elevilor claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a care studiază limba franceză şansa de a dovedi ataşamentul lor faţă de aceste valori. Şi în acest an, sub atenta coordonare a profesoarei Daniela Sandu şi cu sprijinul directorului liceului gazdă, prof. dr. Maria Teodoreanu, Colegiul Tehnic „Petru Muşat” a găzduit acest concurs de prestigiu la care au participat o sută de elevi din liceele sucevene: Colegiul „Alexandru cel Bun" Gura Humorului, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir" Suceava, Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava, Colegiul Tehnic „Petru Muşat" Suceava, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Colegiul Tehnic „Laţcu-Vodă” Siret, Liceul cu Program Sportiv Suceava şi Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni.

Competiţie

Textul literar propus la Concursul "La Dictée lavalloise" a fost unul extras din romanul „Amkoullel, l’enfant peul” al autorului Amadou Hampâté Bâ, prezentat în contextul culturii şi civilizaţiei francofone. Elevii şi profesorii au discutat liber pe tema spaţiului francofon şi în special pe tema tradiţiilor şi civilizaţiei africane. Coordonatorul concursului, prof. Daniela Sandu, ne-a spus că acest concurs a constat în audiţia dictării înregistrate de cititorul oficial (vorbitor nativ de limba franceză). „Elevii, împărţiţi pe nivel de clasă, au audiat dictarea şi au redactat răspunsurile, dictarea dovedindu-se o adevărată provocare în realizarea corespondenţelor între diferite elemente de fonetică, morfologie şi semantică. Interesul şi munca lor au fost apreciate în egală măsură, iar toţi participanţii au fost răsplătiţi cu diplome de participare şi mici surprize”, a completat profesoara Daniela Sandu. Iniţiat acum 15 ani de Asociaţia ,,Laval-Québec”, derulat de şase ani în colaborare cu oraşul Garango din Burkina Faso, de patru ani cu oraşul Loveth (Bulgaria) şi de doi ani cu oraşul Mettman (Germania), proiectul "La Dictée lavalloise" serbează Ziua Internaţională a Francofoniei reunind iubitorii de limbă franceză din cele cinci ţări (Franţa, Canada, Burkina Faso, Bulgaria, Germania). În anul 2011, Suceava a primit invitaţia de a participa la acest concurs, proiectul devenind parte integrantă din programul anual al Asociaţiei ,,Curcubeul Succesului” (România), în colaborare cu Asociaţia ,,Laval-Suceava” (Franţa), plasat sub semnul înfrăţirii celor doua oraşe.

Premiere

Premiile acestei ediţii a Concursului judeţean de limba franceză "La Dictée lavalloise", ediţia a VI-a, au fost pe măsura eforturilor depuse de candidaţi. La clasa a IX-a câştigătorii au fost: Denisa-Ştefania Luca, Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava, premiul I; Mădălina Nechifor, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, premiul II; Steluţa Robu, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, premiul III; Raluca Galan, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, premiul III; Alexandru Ciornei, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”, menţiunea I; Naomi Cristea, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava, menţiunea II; Alexandrina Darii, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, menţiunea II; Raluca Dascălu, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, menţiunea III; Maria Voiniciuc, Colegiul Tehnic „Petru Muşat ” Suceava, premiu special.

La clasa a X-a, câştigători au fost: Alina Doboş, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, premiul I; Elena Buhalo, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, premiul II; Marina Vişanu, Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava , premiul III; Cătălina Buzuleac, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava, menţiunea I, Ionela Doboş, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, menţiunea II; Georgiana Zbranca, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, menţiunea III; Daniela Borhan, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, premiu special.

Cei mai buni elevi de clasa a XI-a au fost: Bianca Mihai - Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni - premiul I; Maria Cosmina Hriţuc - Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava - premiul II; Roxana Chistrugă - Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza ” Suceava – premiul III; Daniela Rotariu - Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava – menţiunea I; Giulia Tersigni - Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava - menţiunea II; Ioana Claudia Şpac - Liceul cu Program Sportiv Suceava, menţiunea III; Beatrice State - Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava – premiu special.