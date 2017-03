Scandal pe Aleea Venus, pentru terenul dintre blocuri

Lupta pe spaţiile libere

Sute de locuitori din cartierul George Enescu au avut ieri parte de o surpriză neplăcută, când pe terenul liber, cu iarbă şi copaci, dintre blocurile lor şi-au făcut apariţia un excavator şi angajaţii unei firme de construcţii.

„Vor să facă un bloc, aici, între blocuri, să ne ia aerul şi spaţiile verzi! Nu permitem aşa ceva! Nu ne-a întrebat nimeni dacă vrem să se construiască ceva aici! Poate să aibă oricâte acte de proprietate, aici nu va construi nimeni!”, spunea un domn în vârstă, foarte indignat, care s-a pus şi în faţa excavatorului, împreună cu alţi vecini, împiedicându-l să facă săpăturile.

Deocamdată, pentru terenul dintre blocuri s-a obţinut autorizaţie doar pentru construirea unui gard de împrejmuire a terenului, deţinut de o persoană fizică.

„Deţin acest teren de 500 mp din 2004, plătesc an de an impozitele pentru el, fără a beneficia de nimic. Nu ţin neapărat să construiesc aici, dar să mi se dea teren în altă parte. Am plătit pentru el, dar de folosit îl folosesc alţii”, a spus Ovidiu Onuţi, proprietarul terenului, prezent acolo, pentru a demara lucrările.

Acesta spune că a cumpărat terenul în 2004, de la cei cărora le-a fost retrocedat.

„Nu vom lăsa lucrurile aşa. Facem liste cu semnături, mergem din casă în casă, să le ducem la primărie, să cerem să nu se dea voie să construiască aici. Noi tocmai veneam cu oameni să sudăm bătătorul de covoare, când am dat cu ochii de excavator. Nu ne-a anunţat nimeni că încep lucrări aici sau că acest teren este proprietate privată”, a spus şi administratorul asociaţiei Universităţii 21, Mariana Crăciun.

Supăraţi, locuitorii din zonă au făcut zid uman în faţa excavatorului care trebuia să execute lucrările de împrejmuire a terenului dintre blocurile lor, blocând temporar lucrările.

Ulterior, aceştia au reclamat situaţia la primărie, unde li s-a confirmat că terenul este proprietate privată, iar autorizaţia este emisă legal, iar apoi au solicitat în instanţă anularea autorizaţiei de construire a gardului.

Temporar, proprietarul terenului a renunţat la realizarea acelei împrejmuiri de teren, spunând că înţelege nemulţumirea oamenilor, dar că şi el este nemulţumit, pentru că deţine o proprietate pentru care plăteşte, dar de pe urma căreia nu beneficiază cu nimic.