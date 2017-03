Mircea Laurus: "Eu am semnat angajarea şi apoi m-am gândit că ar putea fi probleme, motiv pentru care i-am cerut să-şi dea demisia"

Pe lângă lege

Mircea Laurus, primarul oraşului Milişăuţi, a fost găsit în conflict de interese de inspectorii Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI). Edilul se face vinovat că a emis şi semnat o Dispoziție şi a semnat contractul individual de muncă privind angajarea fiicei sale în funcția de muncitor calificat în cadrul Serviciului gospodărie comunală, administrativ din aparatul de specialitate al primarului.

Se întâmpla în 2013, când fiica lui Mircea Laurus a fost angajată femeie de serviciu la sala de sport din localitate.

Contactat telefonic, primarul din Milişăuţi a confirmat că lucrurile au stat aşa cum sunt prezentate de ANI şi a menţionat că „omul mai şi greşeşte”.

„În 2013 s-a organizat un concurs pentru ocuparea postului de femeie serviciu la sala de sport şi la trei concursuri nu s-a prezentat nimeni. Ulterior, fata mea a zis că merge ea. Eu am semnat angajarea şi apoi m-am gândit că ar putea fi probleme, motiv pentru care i-am cerut să-şi dea demisia. După mai puţin de un an de zile a demisionat şi asta a fost. Dacă va fi să plătească înapoi cei 700 de lei pe care i-a încasat lunar o va face fără probleme. Dar stau şi mă întreb că eu semnez şi pentru cornul şi laptele pentru copii, iar la şcoală am doi nepoţi. Acolo nu e conflict de interese?”, s-a întrebat Mircea Laurus.

Mai trebuie spus că Laurus este la al cincilea mandat în fruntea oraşului Mililăuţi, fiind unul dintre cei mai longevivi primari din judeţ.

Potrivit articolului 76 din Legea nr. 161/2003, „Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”.

Tot ieri, ANI a mai anunţat că şi un fost consilier local din Ulma a încălcat legea. Este vorba de Vlad Cobeleţa Constantin, care a fost găsit în incompatibilitate, şi asta pentru că în perioada 14 noiembrie 2012 – 30 septembrie 2016 a deținut simultan funcția de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al primarului comunei Ulma.

Mai trebuie spus că persoanele faţă de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate vor fi decăzute din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului, aspecte valabile doar după ce instanţele de judecată vor da o soluţie definitivă.