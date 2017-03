Alexandru Beşa are de executat 2 ani şi 4 luni de închisoare pentru multiple infracţiuni cu violenţă

Condamnat căutat

Un tânăr în vârstă de 24 de ani, din satul Mironu, comuna Valea Moldovei, a fost dat în urmărire de Inspectoratul General al Poliţiei Române după ce a fost condamnat definitiv pentru multiple infracţiuni cu violenţă. Alexandru Beşa are de executat 2 ani şi 4 luni de închisoare, pentru agresiuni comise asupra mamei sale, dar şi pentru ultraj asupra a cinci poliţişti care au intervenit pentru a-l încătuşa după una din agresiunile comise în familie. Pedeapsa stabilită faţă de inculpat a rămas definitivă în data de 20 februarie a.c., însă acesta nu mai este de găsit, astfel că au fost declanşate procedurile de dare în urmărire.

Pe 30 martie 2015, tânărul din Mironu a intrat în magazinul mamei sale, la Mironu, unde a început să facă scandal, supărat că nu primeşte bani. Din cercetările coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava rezultă că femeia a fost lovită cu pumnii şi picioarele. Fiul agresiv a distrus şi bunuri din magazin şi şi-a ameninţat mama cu moartea. La faţa locului a fost chemată Poliţia, însă spiritele nu s-au liniştit, din contră. Turbat de furie, Alexandru Beşa a sărit la echipajul de poliţişti, aceştia cerând întăriri. În total, cinci poliţişti au intervenit la faţa locului, pentru a-l imobiliza pe tânăr:

„Organele de poliţie sosite la faţa locului pentru aplanarea incidentului au fost ameninţate de inculpat cu moartea şi acte de violenţă. De altfel, el a încercat să îi lovească pe poliţişti, reuşind să îi provoace leziuni unuia dintre aceştia, care a necesitat pentru vindecare 2 – 3 zile de îngrijiri medicale”, s-a arătat într-un comunicat al procurorilor. Din probatoriul administrat de procurori a rezultat că, prin ameninţări şi împotrivire, tânărul a comis infracţiuni de ultraj faţă de toţi cei cinci. Scenele s-au repetat şi pe 26 aprilie 2015. Din nou femeia a fost agresată, iar poliţiştii chemaţi la faţa locului ameninţaţi cu moartea.

Procurorii l-au trimis în judecată pe Beşa pentru comiterea a două infracţiuni de lovire sau alte violenţe asupra unui membru de familie, o infracţiune de ameninţare, una de distrugere, precum şi a cinci infracţiuni de ultraj.

După cele două episoade violente, victima a obţinut un ordin de protecţie împotriva propriului fiu, care nu a mai avut voie să locuiască la domiciliul familiei.

Condamnarea de 2 ani şi 4 luni de închisoare a rezultat prin cumularea mai multor pedepse, pentru infracţiunile amintite mai sus. Cea mai grea condamnare a fost de 1 an de închisoare, pentru infracţiunea de ultraj comisă asupra agentului care a fost agresat şi şi-a scos certificat medico-legal. Prin cumularea pedepselor şi aplicarea sporului prevăzut de Codul Penal, a rezultat că Beşa are de stat 2 ani şi 4 luni după gratii. Sentinţa finală a fost dată de Curtea de Apel Suceava, în condiţiile în care prima instanţă, Judecătoria Gura Humorului, îl condamnase la doar 1 an şi 6 luni închisoare.