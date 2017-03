Îndemn

Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz a susţinut ieri o declaraţie politică în plenul Camerei Deputaţilor în care le-a vorbit colegilor despre importanţa României în Uniunea Europeană. Maricela Cobuz consideră că acum a venit timpul să se vorbească despre valorile României ca naţiune de sine stătătoare, cu o constituţie proprie şi cu un Parlament care legiferează în favoarea românilor. Ea le-a transmis colegilor din Camera Deputaţilor că parlamentarii europeni, ca şi cei din Parlamentul României, sunt aleşi prin vot de cetăţenii români, la fel ca primarii, consilierii locali sau judeţeni, preşedintele României. „Ei trebuie să militeze în sprijinul poporului român şi al identităţii naţionale. În rândul celorlalte state membre ale Uniunii Europene România are de parcurs un traseu mai greu, dar nu imposibil. Să arătăm europenilor ceea ce suntem noi cu adevărat, să ne promovăm adevăratele valori, să ne expunem partea frumoasă a României”, a spus Maricela Cobuz, care a adăugat că „ce s-ar face marile companii IT, clinicile de specialitate din Europa şi din lume etc., fără minţile luminate care s-au născut la noi. Este timpul să devenim la fel de importanţi precum am fost, iar pentru acest lucru schimbarea şi cheia succesului este în fiecare dintre noi. Iar acum, sloganul <Cred în România> a devenit mai mult decât important”.

Deputatul PSD de Suceava consideră, de asemenea, că este extrem de important ca cetăţenii să înceapă să aibă încredere în clasa politică din România, acest lucru putându-se realiza prin respectarea şi îndeplinirea măsurilor promise în campania electorală. Maricela Cobuz a amintit şi de faptul că România are reprezentanţi şi în Parlamentul European, iar aceştia trebuie să aibă misiunea de a ridica standardul actual cu maximă responsabilitate. „Avem nevoie de cei mai buni dintre cei mai buni. Stimaţi colegi, acum depinde de noi cum privim lucrurile şi cum acţionăm în favoarea României ca stat independent şi suveran. Este timpul ca noi să construim politicile şi legile care sprijină cetăţeanul român şi îl transformă în cetăţean european cu drepturi depline în toate sectoarele, de la politic, economic, până la educaţional şi cel de sănătate”, a încheiat Maricela Cobuz.