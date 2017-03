Vrei sa lansezi un magazin online? Iata de ce ai nevoie de o platforma ecommerce flexibila

Lansarea unui magazin online pare o idee de afacere din ce in ce mai indrazneata daca privim atenti statisticile cu privire la numarul de astfel de magazine lansate recent. Chiar daca in teorie lucrurile par destul de simple, odata pus in situatia de a face toti pasii necesari s-ar putea sa constati ca lucrurile nu sunt chiar atat de simple. Lansarea unui astfel de proiect presupune luarea unor decizii care mai de care mai importante pentru a putea avea parte de un succes real. Dintre toate deciziile, cea cu privire la alegerea platformei ecommerce pare sa creeze cea mai mare forfota in mediul online.

Platforma ecommerce este elementul care influenteaza cea mai mare parte din tot ceea ce inseamna functionalitatea si modul in care arata un magazin online, astfel ca este de inteles preocuparea continua a webmasterilor cu privire la acest aspect. O platforma ecommerce flexibila reprezinta o alegere ideala avand in vedere ca un magazin modern trebuie sa raspunda cat mai bine nevoilor utilizatorilor.

"Alegerea unei platforme flexibile ne aduce o serie de avantaje notabile, astfel ca, pe langa o functionalitate excelenta, o astfel de platforma pune totodata la dispozitia noastra si o serie de aplicatii integrate extrem de utile. O platforma ecommerce flexibila ne ofera posibilitatea de a personaliza mult mai usor un magazin, avand astfel posibilitatea de a creea un magazin modern si atractiv, insa simultan aceste platforme ofera magazinelor si posibilitatea de a se dezvolta si adapta in mod continuu la cerintele utilizatorilor" a explicat Sandu Babasan, administrator al platformei ecommerce Blugento.

Platformele ecommerce flexibile se pot adapta mult mai usor la cerintele actuale ale utilizatorilor.

Utilizatorii cauta experiente cat mai placute de navigare, iar magazinele online care utilizeaza platforme ecommerce moderne si flexibile sunt printre singurele care pot raspunde prompt acestor necesitati ale utilizatorilor. Indiferent ca este vorba despre functionalitate sau despre partea estetica a unui magazin online, cert este faptul ca o platforma ecommerce este alegerea ideala spre care ar trebui ca un webmaster sa isi indrepte atentia, chiar daca in anumite situatii aceasta alegere ar putea insemna o investitie putin mai mare.

Platformele Ecommerce moderne pun la dispozitia administratorilor o serie de aplicatii si module pentru marketing.

Spre deosebire de platformele clasice, cele moderne ofera acces la o varietate de aplicatii prin care administratorii de magazine pot implementa o serie de servicii menite sa faciliteze modalitatile de plata si de plasare a unei comenzi, precum si alte aspecte similare.