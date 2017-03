Şofer neatent

O tânără a fost rănită după ce maşina în care se afla împreună cu mama ei a fost izbită din spate de o camionetă condusă de un şofer neatent. În urma impactului, femeia aflată la volan şi-a văzut fiica plină de sânge şi a transportat-o cu maşina la spital, unde tânăra a primit îngrijiri medicale.

Accidentul s-a petrecut luni, în jurul orei 11.35, în intersecţia semaforizată dintre bulevardul 1 Decembrie 1918 şi strada Bistriţei din municipiul Suceava. Un autoturism Volkswagen Polo, la volanul căruia se afla o femeie de 65 de ani, din comuna Mălini, şi în care se afla pe bancheta din spate fiica acesteia, în vârstă de 23 de ani, cobora pe bulevard dinspre Fălticeni şi a oprit la culoarea roşie a semaforului. Din spatele lor venea o camionetă marca Iveco, condusă de un bărbat de 55 de ani, din judeţul Neamţ, care în momentul opririi autoturismului a frânat brusc, însă din cauza vitezei neadaptate şi a nepăstrării distanţei regulamentare în mers s-a izbit în partea din spate a autoturismului, avariindu-l. Impactul a fost deosebit de puternic, iar în urma proiectării autoturismului VW în faţă tânăra aflată pe bancheta din spate s-a lovit cu faţa de scaunele maşinii.

Văzându-şi fiica plină de sânge, femeia de 65 de ani a transportat-o cu maşina avariată la spital, unde a fost preluată pentru îngrijiri de medicii de la Unitatea de Primire Urgenţe.

La volanul camionetei se afla Ştefan M., din Piatra Neamţ, care ne-a declarat în urma accidentului: ”Am văzut autoturismul aflat în faţa mea că a frânat brusc pentru că se schimbase culoarea semaforului, am frânat cât am putut de repede, însă maşina nu am mai putut să o opresc la timp.”

Tânăra, cu leziuni la piramida nazală, a primit îngrijiri medicale la spital, însă nu a rămas internată. Poliţiştii i-au testat cu aparatul etilotest pe cei doi conducători auto, rezultatele fiind negative în ambele cazuri, fiindu-le recoltate apoi probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Din primele cercetări, se pare că vinovat de producerea accidentului ar fi bărbatul aflat la volanul camionetei Iveco, care nu a respectat distanţa regulamentară în mers şi nu a adaptat viteza la condiţiile de drum. Pe numele lui a fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.