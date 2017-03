Calitate

Calitatea hainelor celor mici este o grijă constantă a mamelor preocupate de confortul, rezistența, dar și designul hăinuțelor piticilor lor.

Când toate acestea merg mână în mână, prețul este unul pe măsură, însă sunt și branduri românești care au reușit să mențină standarde înalte de calitate, dar să și ofere produse la prețuri rezonabile. Nan by Danina Line este cel mai bun exemplu de brand care mizează pe siguranță, confort și durabilitate și care s-a impus în cei peste 10 ani de activitate prin calitatea deosebită a materialelor, 100% naturale, prin varietatea modelelor, imprimeuri unice, dar și prin raportul calitate-preț excelent.

Produsele sunt destinate copiilor de la 0 la 14 ani, fetițe și băieți, toate fabricate cu aceeași grijă pe care o acordă o mamă pruncului ei. Sunt hăinuțe confortabile, catifelate, foarte rezistente la purtat și la spălări repetate.

“Brandul Nan by Danina Line a apărut pe piața produselor de îmbrăcăminte pentru copii încă din 2007, un brand crescut frumos, cu drag și multă pasiune de la un an la altul. Sub sloganul <Îmbracă-i româneşte>, brandul Nan by Danina Line este dovada că și în România se poate. Se poate construi, se poate munci cu pasiune, se poate oferi calitate fără compromisuri. Și căutăm să demonstrăm acest lucru în fiecare zi, cu fiecare articol pentru copii care iese de pe linia de producție”, transmit reprezentanții firmei.

Cât privește materialele, acestea aproape că devin una cu pielea, sunt alese cu grijă,suntnaturale şi durabile. O garanție în acest sens este faptul că hainele nu vor intra la apă, culorile rămân vii după mai multe spălări, iar cusăturile nu se desfac în cele mai nepotrivite momente. Pe o piaţă asaltată de o multitudine de produse frumoase, dar din materiale aspre, fibre sintetice, cu nasturi sau fermoare incomode, Nan by Danina Line este alternativa românească pentru părinții care caută şi acordă o atenție din ce în ce mai mare alegerii hainelor celor mici.

Produsele brandului sunt disponibile în cele 14 magazine proprii din țară, unde cei interesați pot găsi orice articol de îmbrăcăminte pentru copii (bodyuri, salopete, cămășuțe, pantaloni, rochii, hanorace, etc), în culori diverse. În situația în care unul dintre produsele căutate nu se mai află în stoc, clienții au la dispoziție site-ul www.daninaline.ro. Orice comandă lansată online poate fi livrată gratuit în magazinele firmei.

Alegerea hainelor nu este doar o problemă de gust, ci și una de calitate

De menționat că, începând cu 2014, Danina Line este singurul producător român care deține licența de a produce hăinuțe Disney. Fiecare model poartă semnătura Danina Line, însă vedetele imprimeurilor sunt personajele favorite ale micuților din filmele de animație celebre.

“Alegerea hainelor pentru cei mici nu este doar o problemă de gust, ci și una de calitate. Am găsit aici haine de bumbac cu care chiar merită să îți îmbraci copiii”, a menționat o clientă. O altă mămică ce a trecut pragul magazinului a adăugat: „Îmi place că sunt hăinuțe bine croite, vesele, dar cel mai mult m-a impresionat calitatea materialelor. Sunt dintr-un bumbac de foarte bună calitate și e foarte important mai ales când hăinuțele vin direct pe pielea copilului”.

Două magazine în Suceava

În Suceava, brandul are deschise două magazine.

Primul se află în Iulius Mall, etajul 1, zona cinematografului. Acesta funcționează de luni până duminică, de la ora 10.00 la 22.00. Cei care doresc informații pot apela 0745-634.809.

Al doilea magazin se află pe strada Mărăşeşti, nr. 44 (vizavi de Oficiul Poştal). Programul este de luni până vineri, de la ora 10.00 la 18.00. Telefon 0330-803.485.