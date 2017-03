Cand este momentul perfect sa inlocuim anvelopele de iarna cu cele de vara?

Aceasta este una dintre cele mai populare intrebari pe care soferii o adreseaza, iar acest lucru este cat se poate de firesc in conditiile in care normele legislative rutiere nu ofera niciun fel de detaliu in acest sens. Temperaturile din ce in ce mai ridicate au determinat deja un numar important de soferi sa treaca la anvelopele de vara avand in vedere ca acestea sunt o garantie a performantei si a sigurantei pe timpul acestui sezon. Dat fiind faptul ca nu exista niciun fel de reglemenatare legala in acest sens, adesea inlocuim cauciucurile de iarna cu cele de vara atunci cand consideram noi de cuviinta.

Adevarul este ca nici in cazul anvelopelor de iarna legislatia rutiera nu este foarte clara avand in vedere ca nu se specifica o data exacta la care acestea devin obligatorii, ci mai degraba se mentioneaza exact conditiile in care acestea devin obligatorii. Mai exact, aceste anvelope devin obligatorii doar in conditiile in care pe partea carosabila se regaseste zapada sau gheata. In cazul anvelopelor de vara insa, nu exista conditii in care aceste anvelope sa devina obligatorii prin lege.

"Anvelopele de iarna devin obligatorii in conditiile impuse de lege pentru un motiv foarte simplu si anume datorita faptului ca acestea sunt create special pentru a oferi siguranta in conditii de iarna. Anvelopele de vara nu sunt obligatorii datorita faptului ca acestea nu sunt special create pentru a preintampina conditii nefavorabile de mediu, ci mai degraba pentru a oferi performante pe timpul sezonului cald. Mai mult decat atat, trecerea la anvelopele de vara trebuie sa se faca si din pricina uzurii rapide a cauciucurilor de iarna atunci cand temperaturile sunt ridicate" a explicat administratorul magazinului online AnveloStar.

Cand trebuie sa trecem la anvelopele de vara?

Chiar daca nu exista o data specifica, am putea spune ca un moment oportun de a trece la anvelopele de vara este de indata ce temperaturile din termometre indica constant o temperatura de peste 7 grade celsius. In timpul iernii, daca temperaturile scad sub aceasta valoare, riscul de inghet creste considerabil, insa in timpul primaverii sansele ca acestea sa scada sub aceasta valoare si sa ramana constante sunt destul de mici.

Care sunt avantajele anvelopelor de vara?

Anvelopele de vara ofera cele mai bune performante pe timpul sezonului cald avand in vedere ca sunt construite pentru a pentru a oferi o stabilitate si o franare excelenta. Mai mult decat atat, acestea au si o durata de viata mult mai mare decat cele de iarna avand in vedere ca sunt construite dintr-un alt tip de cauciuc, mult mai dur.