Delegaţie

Primarul municipiului Fălticeni, prof. Gheorghe Cătălin Coman, va face parte dintr-o delegaţie la nivel naţional, care va reprezenta România la Forumul “Serbia and Romania Economy Trade and Culture Week”, având ca temă “Interactive development, Co – create and Share”. Evenimentul consolidează proiectul „The Belt and Road” pentru dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale dintre ţările Europei Centrale şi de Est şi Republica Populară Chineză, precum şi promovarea schimburilor economice, tehnologice şi culturale dintre România, Serbia şi China.

Această vizită este programată în perioada 26-29 martie şi are ca scop întâlnirea cu investitori chinezi ce vor să investească în România, identificarea de parteneri în realizarea unor proiecte economice, dar şi pentru înfrăţirea între oraşe.

Un prim pas pentru stabilirea de relaţii economice între agenţii economici din zona Fălticeni şi cei din China

Vizita presupune întâlniri la nivel înalt pe teme diferite, discuţii, prezentări, dar şi câteva conferinţe locale la care participă reprezentanţi din România şi Serbia, dar şi a trei provincii din Republica Populară Chineză (Shenzen, Guangzhou şi Macao). Scopul acestei vizite este de-a prezenta gazdelor toate posibilităţile investiţionale în România de către administraţiile publice locale şi agenţii economici, acelaşi lucru fiind făcut şi de partea chineză. Evenimentul are drept scop şi deschiderea de oportunităţi de dezvoltare între provincii şi oraşe, în cadrul “Interactive development, Co – create and Share”, fiind organizate sesiuni paralele pe teme cum ar fi comerţul şi investiţiile, cooperarea IMM-urilor, cooperarea în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, cooperarea agricolă şi umană, cooperarea culturală şi administrativă. Întâlnirile de afaceri se vor concentra pe promovarea specificului local şi a proiectelor majore din cele trei provincii din China şi cele două ţări din Europa. Costurile privind organizarea evenimentului sunt suportate în întregime de partenerii chinezi, reprezentantul Primăriei municipiului Fălticeni achitând biletul de avion.

Conform viceprimarului Constantin Bulaicon, iniţiatorul proiectului de hotărâre a Consiliului Local privind vizita în China, „la nivelul primăriei s-a considerat că este bine să dăm curs acestei invitaţii şi cel mai autorizat dintre noi este domnul primar pentru a participa la aceste discuţii. Stabilirea relaţiilor de colaborare pe linie de administraţie publică cu o provincie din China poate fi un prim pas pentru stabilirea de relaţii economice între agenţii economici din zona Fălticeni, care au ca obiect de activitate pomicultura sau prelucrarea lemnului, şi întreprinderi din China.”

Investiţii cu finanţare chineză la Fălticeni

Primarul Gheorghe Cătălin Coman a declarat: „Este o oportunitate pentru municipiul Fălticeni având în vedere că tot ceea ce înseamnă cheltuieli de organizare, masă şi cazare sunt suportate integral de către partenerii noştri chinezi, noi având de achitat doar deplasarea cu avionul.

Sunt parteneri extrem de importanţi, extrem de potenţi financiar, care doresc să investească la Fălticeni. Am avut două discuţii cu ei la Bucureşti, sunt dispuşi să investească în domeniul imobiliar şi în producţie. Aceşti parteneri cu care vrem să colaborăm pe viitor nu doresc să deruleze activităţi de comerţ. Vor să construiască blocuri şi să facă fabrici de producţie. În cadrul întâlnirilor oficiale de la Bucureşti cu Camera de Comerţ România – China am avut primele discuţii, le continuăm şi în China, o să vină şi ei la Fălticeni, ocazie cu care vom convoca o şedinţă de Consiliu Local în care vom pune întrebările necesare. M-aş bucura dacă aceste oportunităţi se vor materializa în construcţia de fabrici, cu locurile de muncă aferente, pentru că am promis în toate campaniile electorale. Sunt interesaţi de industria alimentară, ei au o ţară mare care trebuie hrănită, şi de construcţia de elemente pentru tot ceea ce înseamnă industria de apă – canal. Ar fi extrem de benefic pentru municipiu şi pentru zonă să avem o astfel de fabrică cu câteva sute de angajaţi care să producă ţevi, robineţi, racorduri, apometre şi toate celelalte. O deplasare poate însemna un semn de deschidere. La Bucureşti am discutat cu o parte din reprezentanţi, dar finanţatorii sunt în China. Am pregătit împreună cu colegii din primărie un portofoliu cu oportunităţile zonei pe care sperăm să le materializăm cât mai repede”.

S.B.