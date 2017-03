La drum

Peste o sută de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Suceava şi de la Poliţia de Frontieră au plecat aseară către Bucureşti pentru a participa la un miting de protest care a fost autorizat să se desfăşoare în faţa Ministerului Afacerilor Interne. Mitingul va începe la ora 10.00 şi va fi urmat de un marş până în faţa Guvernului.

La acţiunea de astăzi vor participa poliţişti şi poliţişti de frontieră din toată ţara, scopul acţiunii fiind acela de a sensibiliza autorităţile guvernamentale şi a le determina să majoreze salariile şi să corecteze condiţiile de muncă.

„Mergem cu speranţa că se vor găsi soluţii în ceea ce priveşte salarizarea, pentru că a rămas foarte mică faţă de alte categorii bugetare. Pentru orice calcul baza de plecare trebuie să fie 1.450 de lei, şi nu de la valori mai mici, aşa cum se întâmplă acum cu poliţiştii. Dacă nu se vor rezolva revendicările vom căuta alte soluţii. Nemulţumirile sunt deja foarte mari şi nu excludem varianta ca poliţiştii să răspundă comenzilor doar în orele de serviciu şi apoi să îşi închidă telefonul, pentru că această muncă voluntară nu este recompensată”, a declarat Vasile Anton, liderul Biroului Teritorial Suceava din cadrul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual.

Mitingul de astăzi se va desfăşura chiar de Ziua Poliţiei Române, un semnal clar că poliţiştilor le-a ajuns cuţitul la os.

Un miting cu aceleaşi revendicări a avut loc joi şi la Suceava. 35 de poliţişti s-au adunat în faţa sediului IPJ Suceava şi au protestat zgomotos vizavi de nivelul de salarizare şi condiţiile de muncă. De la Poliţie, oamenii legii s-au îndreptat spre sediul Prefecturii Suceava, unde au înmânat o listă cu revendicări prefectului Mirela Adomnicăi, reprezentantul Guvernului în teritoriu.

„Începând din vara anului 2010 poliţiştii şi personalul contractual se confruntă cu cele mai mari probleme financiare atât pe plan profesional, cât şi personal. Nu am înţeles niciodată pe ce se bazează logica angajatorului de a nu-l dota corespunzător pe fiecare poliţist în parte cu ce are nevoie pentru a-şi rezolva atribuţiile de serviciu, care sunt până la urmă de interes public, interes care nu poate fi neonorat, fiecare cetăţean are nevoie să aibă siguranţă publică necesară într-o ţară democratică”, a detaliat Vasile Anton o parte din nemulţumirile care îi determină pe poliţişti să iasă în stradă.