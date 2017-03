Tranzacţie

Compania britanică Vast Resources a achiziţionat în totalitate mina Mănăila din judeţul Suceava. Conducerea Vast Resources a anunţat că această companie a achiziţionat ultimul pachet din acţiunile minei Mănăila, de 49,9%, devenind astfel unicul proprietar al companiei Sinarom Mining Group SRL. În acelaşi timp, compania britanică a preluat şi plata datoriilor istorice înregistrate de Sinarom Mining Group înainte ca Vast Resources să devină acţionar. Astfel, încheierea tranzacţiei va atinge o sumă totală de 2,5 milioane de dolari, ducând investiţia totală în Sinarom Mining Group la 7,5 milioane de dolari.

Preşedintele şi directorul executiv al Vast Resources România, Andrew Prelea, a declarat că achiziţionarea întregului pachet de acţiuni a minei din Mănăila va permite companiei britanice să continue să investească în dezvoltarea zonei şi a proiectului desfăşurat în Suceava.

„Mina din Mănăila a evoluat extrem de mult în ultimii doi ani, de când Vast Resources a devenit acţionar. 2016 a fost un an de referinţă pentru acest proiect, având în vedere că am găsit modalităţi eficiente de creştere a calităţii minereului şi de a extrage două tipuri diferite de concentrat, de cupru şi de zinc. În plus, în luna decembrie am obţinut şi două noi licenţe de prospectare în proximitatea minei, la Piciorul Zimbrului şi Măgura Neagră. În acest context, deţinerea minei din Mănăila în proporţie de 100% ne va permite să dezvoltăm proiectele desfăşurate în zonă şi să creăm un complex metalurgic extins”, a spus Andrew Prelea. El a subliniat că Vast Resources şi-a arătat, de asemenea, interesul pentru realizarea unui parteneriat pentru a ajuta la creşterea producţiei, atât a minei din Mănăila, cât şi a celorlalte proiecte pe care compania le dezvoltă în România. El a spus că în acest fel compania confirmă încă o dată importanţa pe care o acordă afacerii din România şi dorinţa de a investi în ţara noastră.

Compania Vast Resources a fost fondată la sfârşitul anului 2005, având ca obiect de activitate explorarea zăcămintelor minerale din Zimbabwe şi Africa de Sud. În completarea activităţii din Africa, în mai 2013, Vast Resources şi-a îndreptat atenţia către România, în vederea dezvoltării strategiei de business.

Andrew Prelea a ţinut să mai precizeze că Vast Resources utilizează cea mai nouă tehnologie de explorare, cum ar fi software-ul de gestionare a datelor spaţiale, vizualizare 3D, noile tehnici de modelare geofizice, geochimie şi elemente de managementul riscului, care au scopul de a susţine proiectele în procesul de dezvoltare pe termen lung. El a subliniat că astfel, Vast Resources a făcut cu uşurinţă tranziţia de la o simplă companie de explorare la o companie minieră, cu un portofoliu de active de înaltă calitate.