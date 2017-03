Încercare

Consilierul local sucevean al PSD Florin Cristescu intenţionează să discute cu fostul internaţional Dorin Goian să revină alături de echipa de fotbal Foresta Suceava. Fost căpitan al fostei divizionare A CSM Suceava, Florin Cristescu a declarat ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, că regretă faptul că Dorin Goian a părăsit funcţia de preşedinte executiv al Forestei Suceava. Florin Cristescu este de părere că actuala echipă suceveană are nevoie de o fostă glorie a fotbalului din România. „Îmi pare rău că Dorin Goian s-a despărţit aşa uşor de echipă. Avem nevoie de el, iar echipa are nevoie ca alături de ea să aibă o fostă glorie a fotbalului românesc. O să încerc să am o discuţie personală cu el pentru a-l apropia din nou de fotbalul din Suceava”, a spus consilierul local Florin Cristescu. Reamintim că Dorin Goian a demisionat la începutul acestui an din funcţia de preşedinte executiv al Forestei Suceava din cauza problemelor financiare de la club.

În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, Florin Cristescu a amintit şi faptul că primarul Sucevei, Ion Lungu, declara recent că în cadrul echipei de fotbal Foresta Suceava există mai multe „bisericuţe”. Florin Cristescu a precizat că din punctul său de vedere existenţa unor astfel de probleme în echipă nici nu ar fi trebuit să ajungă până la primarul Ion Lungu, şi apoi în presă, ele putând fi rezolvate în cadrul clubului. Consilierul local al PSD a atras atenţia şi asupra viitorului echipei Foresta Suceava. ”Acum avem o echipă cu fotbalişti care sunt flotanţi la Suceava. Sunt jucători care au venit de la Bacău, pe contracte de un an. Ce se va întâmpla la vară, când vor pleca de la echipă?”, s-a întrebat fosta glorie a fotbalului sucevean. Florin Cristescu a subliniat că în aceste condiţii ar fi momentul ca Foresta Suceava să-şi îndrepte atenţia spre tinerele talente de la Liceul cu Program Sportiv sau de la alte cluburi sucevene. „Ar trebui să dăm mai mult gir tinerelor talente din Suceava pentru ca aceşti jucători să nu mai plece la echipe din altă parte”, a spus Cristescu.

El a subliniat că pentru a exista performanţă, oricare ar fi sportul, este nevoie de o dezvoltare a infrastructurii, care în momentul de faţă este sub orice critică în municipiul Suceava. Florin Cristescu a precizat că în calitate de consilier local va sprijini toate sporturile din Suceava, şi în mod special se va implica pentru modernizarea şi reabilitarea bazelor sportive.