Nemulţumiri

Zeci de poliţişti se vor afla astăzi în faţa sediului instituţiei şi apoi vor pleca în marş spre Prefectura Suceava pentru a-şi striga nemulţumirile. Mitingul este unul organizat şi va avea loc între orele 12.00-14.00. Vasile Anton, liderul Biroului Teritorial Suceava din cadrul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual, a explicat că protestul de astăzi este doar primul dintr-un şir mai amplu de acţiuni, care va mai cuprinde şi un miting de amploare la Bucureşti, în faţa Ministerului Afacerilor Interne, în ziua de sâmbătă, 25 martie, cu ocazia Zilei Poliţiei Române.

„Începând din vara anului 2010 poliţiştii şi personalul contractual se confruntă cu cele mai mari probleme financiare atât pe plan profesional, cât şi personal. Nu am înţeles niciodată pe ce se bazează logica angajatorului de a nu-l dota corespunzător pe fiecare poliţist în parte cu ce are nevoie pentru a-şi rezolva atribuţiile de serviciu, care sunt până la urmă de interes public, interes care nu poate fi neonorat, fiecare cetăţean are nevoie de siguranţa publică necesară într-o ţară democratică”, a explicat Vasile Anton o parte din nemulţumirile care îi determină pe poliţişti să iasă în stradă.

Poliţiştii spun că sunt prea puţini pentru volumul de muncă existent

În ceea ce priveşte drepturile salariale, poliţiştii spun că se simt discriminaţi în comparaţie cu alte categorii sociale.

„Pe scurt, salariile au fost tăiate cu 25% şi compensate apoi în timp cu alte venituri din drepturile suplimentare ale acestora, cum ar fi al 13-lea salariu (premiul anual), sume ce au fost introduse la redresarea veniturilor cu 15% începând cu ianuarie 2011 conform Legii nr. 285/2010, apoi şi redresarea diferenţei cu alte drepturi abrogate ale acestora, cum ar fi prima de vacanţă, şi din diferenţa rămasă în urma abrogării şi plafonării sporurilor de periculozitate, confidenţialitate sau fidelitate. Majorarea (redresarea) nu a fost în acest timp niciodată una reală, în ceea ce priveşte salariul de bază, dreptul fundamental al unui angajat din Poliţia Română. Astfel, poliţiştii au început să constate că drepturile lor sunt de fapt transferate din buzunarul drept în buzunarul stâng, declarându-se public că li s-au majorat salariile cu 15%, cu 8%, cu 7,4%, apoi cu 10%, dar de fapt realitatea este că din totalul drepturilor câştigate au fost abrogate ori suspendate alte drepturi ale acestora, ca să le transfere sub altă denumire în buzunarul celălalt. Ori, această manevră nu face decât să prostească pe faţă mii de poliţişti şi personal contractual din această ţară”, a adăugat Vasile Anton.

În afara problemelor salariale, poliţiştii reclamă şi lipsa de personal, care a dus automat la creşterea volumului de muncă, precum şi la împărţirea atribuţiilor de serviciu către alţi colegi.

„În perioada 2011-2015 a fost blocată aproape orice încadrare nouă acolo unde este nevoie, în operativ, mai ales acolo unde cetăţeanul are nevoie de poliţişti pentru a-i asigura siguranţa şi liniştea publică de care are nevoie. În acelaşi timp, se constată că poliţiştii sunt supuşi zilnic la un regim de viaţă foarte aspru, dar mai ales la riscuri foarte mari. Astfel, numai în ultimii doi ani poliţiştii au plătit cu viaţa (cinci poliţişti decedaţi şi şase răniţi grav), totul pentru a proteja ordinea publică. Încă nu s-a făcut o analiză a poliţiştilor care mor din cauza uzurii zilnice la care sunt expuşi, respectiv pentru că nu se hrănesc la timp, nu se odihnesc normal ca orice alt salariat”, a concluzionat Vasile Anton.