„Alege să fii mângâiere”

Aproape 14.000 de lei s-au adunat luni, 20 martie, de Ziua Internaţională a Fericirii, din donaţii şi vânzarea de bilete la evenimentul caritabil „Alege să fii mângâiere” organizat pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca. Spectacolul caritabil de copii şi tineret s-a desfăşurat la Sala Cinema Modern, în prezenţa unui public numeros. O parte dintre „bunicii” de la Solca s-au aflat în sala de spectacol, în primul rând, bucurându-se de momentele artistice oferite de artişti (copii, tineri, adulţi) veniţi din tot judeţul special pentru ei.

Evenimentul caritabil a fost organizat de Asociaţia Proiect Pro Europa, în parteneriat cu Primăria municipiului Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Teatrul Municipal „Matei Vişniec” Suceava şi cotidianul Monitorul de Suceava. Spectacolul a fost prezentat de iniţiatoarea şi sufletul acestui eveniment caritabil, profesoara Daniela Ceredeev, de la Vatra Moldoviţei, care a oferit ea însăşi o lecţie de demnitate, transmiţând publicului emoţie, dar şi bucurie, atunci când a înmânat fiecărui artist, grup invitat, ansamblu câte un „Certificat de voluntar” pentru participarea la evenimentul caritabil „Alege să fii mângâiere”.

Emoţie, sensibilitate, dăruire

Spectacolul de luni a fost unul plin de sensibilitate, de bucurie şi culoare, de muzică, dans, teatru etc., un spectacol în care au curs lacrimi pe feţele „bunicilor” de la Solca, dar şi pe feţele oamenilor care au ales să cumpere un bilet sau să doneze o sumă de bani pentru ca beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca să nu fie aruncaţi în stradă din cauza datoriilor acumulate de instituţie. Ce alt mod mai firesc, mai uman de a petrece ziua fericirii decât acela în care dăruieşti bucurie, dăruieşti timp celor din jur, dăruieşti o vorbă de încurajare, dăruieşti un bănuţ celor care sunt lipsiţi de ajutor? A zâmbit Cerul atunci când „bunicii” au uitat de grijile zilnice preţ de câteva ore, de teama că vor fi aruncaţi în stradă dacă centrul de la Solca se închide, de teama că zilele pe care Dumnezeu le-a lăsat să le trăiască ar putea fi umilinţă, ar putea fi deznădejde, ar putea fi sfârşit... A zâmbit Cerul atunci când în jurul celor 55 de bătrâni care-şi duc cu greu bătrâneţile în căminul de la Solca s-au adunat atât de mulţi oameni pentru o seară în care s-a dăruit, fiecare cât şi ce a putut, fiecare din dorinţa de a aduce un strop de fericire celor care nu au.

Copii şi tineri din tot judeţul şi-au dat întâlnire pe aceeaşi scenă, au oferit momente artistice de excepţie, surprinzătoare, care i-au făcut pe mulţi să lăcrimeze, dar şi să spună cu convingere: ”Ce copii talentaţi avem în acest colţ de Rai!”. Pentru micii artişti a fost o lecţie de viaţă, o lecţie despre cum poţi să dăruieşti fără să aştepţi nimic în schimb, deşi aplauzele publicului i-au umplut şi pe ei de bucurie şi i-au făcut fericiţi. Puritatea copiilor, glasurile lor cristaline, voioşia, dezinvoltura, talentul s-au îmbinat armonios cu maturitatea tinerilor şi adulţilor care au evoluat pe scenă, oferind reţeta perfectă pentru un spectacol-maraton, de mai bine de patru ore, care a avut ca finalitate susţinerea beneficiarilor Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca.

Au urcat pe scenă şi au dăruit... talent

Au urcat pe scenă şi merită toate aprecierile din partea organizatorilor, a publicului, a „bunicilor” de la Solca copiii de la Studioul de muzică al Aşezământului de Copii „Sf. Ierarh Leontie” Rădăuţi, coordonaţi de chitaristul dr. Dan-Alexandru Arhire; elevi de la Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, coordonator prof. Dorina-Ana Fântână-Galeriu, plut. adj. Petrică Aioanei; Alexandra Cenuşă, clasa I, Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei, prof. îndrumător Maria Brodner; Formaţia de suflători – fanfară de la Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc, coord. prof. Niţă Bârsă, prof. Constantin-Romeo Grosu; Trupa de teatru a Şcolii Primare Valea Stânei, coord. prof. Rozalia Loghin; Corul mixt al Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, dirijor prof. Iulia Buraciuc; Ansamblul folcloric „Ciobănaşul” de la Clubul Copiilor şi Elevilor Rădăuţi, coord. prof. Dumitru Pomohaci, prof. Alexandru Curcuţă; Roberta Procopiuc, Adelina Vîntu, de la Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, coord. prof. Dănuţa Mitric; elevi de la Şcoala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc, director prof. Gabriela Juverdeanu, prof. Lidica Mîndrilă, prof. Georgeta Zbranca, prof. Norica Faraon, prof. Bogdan Faraon; Corala mixtă „Ciprian Porumbescu”, dirijor pr. prof. Lucian Tablan Popescu; Ansamblul folcloric „Gura Izvorului”, coord. prof. Ilaria Puşcă, directoarea Şcolii Gimnaziale Vatra Moldoviţei; Ştefan-Vladimir Semeniuc, Daniel-Claudiu Hacman, Delia-Minodora Baroian, Denisa-Elena Prindii, clasa a III-a, Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, prof. Mihaela Hiche; Ilie-Flavius Cramer, Şcoala Primară Spărturi, coordonator prof. Gheorghe Aneci; elevi de la Palatul Copiilor Suceava, director prof. Beatrice Choleva, prof. Daniel Aneculăesei, prof. Mirela Duminică, prof. Aida Petrea, prof. Mihai Lungoci; Trupa de teatru a Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Rădăuţi, prof. Iulia Rei; Alessia Mihăescu şi Dan-Ştefan Adrobotoaei, de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, membri ai Clubului de dans MStyle Studio, prof. Mihai Siminiuc; Claudiu Aniţului, de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, membri ai Grupului folcloric „Frunză verde” al Şcolii Gimnaziale Nr. 9 Suceava, coordonator prof. Oltea Preluca; Luisa Vasilcovici, anul II la Şcoala Populară de Arte „Ion Irimescu” Suceava, clasa prof. Cristian Munteanu; Diana-Anastasia Seserman şi Teodora-Camelia Seserman, de la Liceul Tehnologic Cajvana, coord. prof. Lidia-Loredana Seserman; Cenaclul Şcolii Gimnaziale Voitinel, coord. prof. Andreea-Ramona Vasiloschi-Aanei; Bianca Vultur şi Ciprian Boca, de la Şcoala Gimnazială „Petru Comărnescu” Gura Humorului, prof. Anca Vultur; Alex Plai şi Anton Marin, prof. Mircea Strugaru; Trupa de dans modern de la Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei, prof. Monica-Georgeta Colban.

Bătrânii de la Solca au în continuare nevoie de ajutor

Mai mulţi voluntari de la Asociaţia „Tineri de succes” au pregătit nişte urne în care publicul, în timpul spectacolului, a putut face donaţii pentru bătrânii de la Solca. Elevi şi profesori de la mai multe şcoli au făcut şi ei donaţii în bani, pentru a uşura în acest fel soarta bătrânilor neajutoraţi de la Solca. Prezent la eveniment alături de „bunicii” de care are grijă, directorul interimar al Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, Elena Repciuc, le-a mulţumit organizatorilor şi publicului pentru ajutorul primit, nădăjduind că ecoul acestui spectacol caritabil va ajunge „mai sus”, acolo unde se iau deciziile importante şi de unde ar trebui să vină, până la urmă, ajutorul pentru salvarea centrului de la Solca şi implicit a bătrânilor care trăiesc acolo.

„Cei 55 de bătrâni sunt disperaţi că dacă acest centru se închide vor ajunge majoritatea în stradă. Sunt multe lipsuri. Nu am achitat salariile de două luni, nu am achitat plăţile către stat de trei luni. Total datorii salarii: 190.000 de lei. Nu am achitat trei facturi de energie electrică - 10.000 de lei. Nu am achitat furnizori din luna ianuarie la alimente de bază (pâine, ouă, brânză, smântână, preparate), în valoare totală de 30.000 de lei, şi riscăm să nu ne mai livreze. Cerem ajutor şi ne rugăm să se găsească o soluţie de un an de zile. E foarte greu să stai cu mâna întinsă...” este strigătul disperat al unui om responsabil de destinele a 55 de bătrâni.