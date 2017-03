Violenţă

Înmânarea unei înştiinţări de plată s-a dovedit o experienţă deosebit de traumatizantă pentru un angajat al Primăriei Vatra Dornei. Vasile Cojocaru, nimeni altul decât fratele fostului viceprimar Nicuşor Cojocaru, poate spune că a văzut moartea cu ochii după ce a fost sechestrat, muşcat şi lovit cu un ciocan de individul căruia i-a comunicat că trebuie să achite o factură pentru gunoi.

Scenele de violenţă s-au petrecut luni, în sediul fostei Poliţii din Vatra Dornei, în care sunt amenajate acum locuinţe sociale.

Persoana căreia i s-a înmânat înştiinţarea de plată, Petrică Rusu, a părut extrem de amabilă la început şi l-a invitat în casă pe angajatul Primăriei Vatra Dornei. Imediat, atitudinea s-a schimbat radical, iar Petrică Rusu, ajutat şi de concubina sa, l-a atacat pe Vasile Cojocaru.

După o luptă de scurtă durată în care Cojocaru a fost muşcat de mână, agresorul a reuşit să-l imobilizeze şi l-a legat de un scaun. L-a căutat prin buzunare şi i-a luat toţi banii, adică suma de 10 lei, pe care i-a înmânat concubinei, pe care a trimis-o să cumpere băutură.

În cele aproximativ două ore cât a fost sechestrat, angajatul Primăriei Vatra Dornei a fost strâns de gât şi lovit în cap cu un ciocan, dar i s-au făcut şi mai multe tăieturi pe corp. Cu ceva probleme medicale, Vasile Cojocaru a leşinat, moment în care Petrică Rusu s-a speriat.

I-a cerut concubinei să sune la 112, unde acesta a reclamat că Vasile Cojocaru a încercat să o violeze. La faţa locului au ajuns atât un echipaj al ambulanţei, cât şi poliţiştii. Varianta tentativei de viol a căzut după numai câteva minute, iar femeia a povestit ce s-a întâmplat în realitate.

Vasile Cojocaru a fost transportat la Spitalul Municipal din Vatra Dornei, iar ulterior a fost transferat la Unitatea de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava cu mai multe leziuni.

Iniţial, ancheta a vizat comiterea infracţiunii de tentativă de omor, dar medicul legist a stabilit că lui Vasile Cojocaru nu i-a fost pusă viaţa în pericol şi s-a stabilit că are nevoie de şapte zile de îngrijiri medicale.

În paralel, Petrică Rusu a fost reţinut luni seară pentru 24 de ore, iar aseară a fost dus în faţa unui magistrat de la Judecătoria Vatra Dornei, care urma să decidă dacă îl arestează sau nu pentru comiterea infracţiunilor de tâlhărie, lipsire ilegală de libertate şi distrugere.

Petrică Rusu este un client vechi al poliţiştilor dorneni. În 1992 a fost condamnat pentru tâlhărie, iar acum se afla în perioada de încercare după ce a fost prins conducând un autoturism fără a avea permis de conducere şi a primit o condamnare de opt luni cu suspendare.

În plus, în urmă cu aproximativ un an a încercat să dea foc locuinţei sociale în care stătea, ocazie cu care a ars un fotoliu. Cu acest prilej a fost expertizat din punct de vedere psihiatric şi s-a stabilit că are discernământ, numai că dosarul penal întocmit pentru incendiere a fost clasat.