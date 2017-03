Acţiune

Preşcolarii de la Grădiniţa cu Program Normal „Lizuca” Fălticeni, îndrumaţi de educatoarea Doiniţa Balan, au derulat pe 20 martie, de Ziua Internațională a Fericirii, diverse activităţi care au marcat evenimentul. Copiii au confecţionat feţe vesele, au decorat baloane pe care le-au distribuit în urbea de pe Şomuz.

”Ştiind că oamenii de ştiinţă susţin că fericirea depinde foarte mult de lucrurile mărunte din viaţa noastră şi că o lume a oamenilor fericiţi poate exista numai dacă noi o creăm, am decis să promovăm evenimentul răspândind cât mai multă bucurie în jurul nostru. Doza de fericire am oferit-o astăzi trecătorilor şi celor dragi de ziua internaţională a fericirii. Împreună cu copiii şi părinţii am sărbătorit şi lansat fericirea cu ajutorul baloanelor şi al chipurilor fericite, pentru a creşte propria fericire şi pentru a o răspândi în vieţile altora. A încerca mereu lucruri noi este o cheie spre fericire, iar a satisface curiozitatea, dorinţa de a afla lucruri noi despre lumea înconjurătoare a copiilor este o cale sigură spre informaţii plăcute, care rămân mult timp în memoria celor mici”, ne-a spus educatoarea Doiniţa Balan.

Ziua Internaţională a Fericirii (International Day of Happiness) este sărbătorită anual pe data de 20 martie, fiind proclamată de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia 66/281 din 12 iulie 2012. Iniţiativa de a marca o zi internaţională a fericirii prin diverse activităţi publice de sensibilizare i-a aparţinut lui Jayme Illien, consilier ONU şi membru al organizaţiei Economişti pentru pace şi securitate, un ONG afiliat la ONU.

„Căutarea fericirii este unul dintre obiectivele fundamentale ale fiinţei umane”, precizează ONU în rezoluţia adoptată în 2012.