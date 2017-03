Excelenţă

Un tânăr sucevean, originar din comuna Vama, este şef al promoţiei 2016 a Școlii de Afaceri a Universităţii din Strasbourg (EM Strasbourg Business School), acesta absolvind un program de masterat în domeniul antreprenoriatului cu menţiunea "Foarte Bine" din partea statului francez.

Ceremonia de acordare a diplomelor a avut loc sâmbătă, la Strasbourg, în prezenţa a peste 3.000 de persoane, reprezentanţi ai instituţiei de învăţământ şi ai celor peste 500 de absolvenţi ai programelor de masterat. 11 şefi de promoţie au fost evidenţiaţi în cadrul galei, pentru rezultatele lor merituoase, pentru eforturile susţinute, pentru reperele lor morale solide, probate prin reuşite remarcabile.

Punctajul total cu care Bogdan a finalizat programul de masterat în antreprenoriat a fost de 17,13 (dintr-un total de 20 de puncte posibil), în condiţiile în care mediile peste 16.00 sunt cotate cu menţiunea "Foarte bine" şi sunt acordate elitelor.

„În evaluarea finală au fost cumulaţi trei factori: notele de la Strasbourg, de la cele 22 de materii, notele de la Academia de Știinţe Economice din Bucureşti, obţinute în primul an de master, şi o notă pe care am primit-o în baza unui raport de stagiu pe care l-am urmat la Societe Generale, unde am avut aproape punctaj maxim”, a explicat Bogdan.

Șef de promoţie la „Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc, olimpic naţional la franceză şi masterat cu diplomă dublă

Bogdan Șestac a învăţat la şcoala gimnazială din Vama, fiind admis apoi la Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” din Câmpulung Moldovenesc, pe care l-a absolvit cu 10 pe linie la toate materiile, fiind şef de promoţie. Mai mult, în toţi cei patru ani de liceu, a fost olimpic naţional la franceză, disciplină pentru care a avut o înclinaţie aparte. Pentru învăţământul superior a ales Știinţe politice, în limba franceză, la Universitatea din Bucureşti, pe durata celor trei ani beneficiind şi de un stagiu Erasmus, de un semestru, la UniversitateaCatolică din Leuven, Belgia.

A continuat cu un master în economie la Academia de Știinţe Economice din Bucureşti, pe care l-a continuat la Ecole de ManagementStrasbourg Business School, în domeniul antreprenoriatului, obţinând o dublă diplomă de absolvire.

Stagiar la Parlamentul European

Odată ce a luat calea străinătăţii, Bogdan a ales să profite la maxim de toate oportunităţile pe care le oferă universităţile de renume din peisajul academic internaţional.

Astfel, în intervalul septembrie - decembrie 2015, a beneficiat de un stagiu în cadrul Parlamentului European, de la Strasbourg, o perioadă pe care o descrie dinamică şi aparte.

„Încă de când eram student în Bucureşti, am câştigat un concurs lansat de europarlamentarul Adina Vălean, ce avea ca premiu o excursie la Bruxelles.

Venind la Strasbourg am contactat-o şi i-am spus că mi-aş dori să fac un stagiu la Parlamentul European”, a povestit Bogdan.

Face parte din Asociaţia Studenţilor Români din Strasbourg, o comunitate foarte activă de tineri români, care vizează întrajutorarea şi sprijinirea studenţilor din România care se hotărăsc să studieze la Strasbourg. Tot prin intermediul asociaţiei, a contribuit la organizarea Festivalului de Film Românesc de la Strasbourg, aflat a cea de-a IV-a ediţie, manifestare care vizează promovarea filmului românesc.

De asemenea, tot pe perioada studiilor, însă în Bucureşti, a fostbursier al Fundaţiei „Konrad Adenauer” din Germania, o fundaţie apropiată de Angela Merkel.

„Am fost bursier trei ani, iar acolo am învăţat tot ce nu se învaţă în facultate: implicarea în societate, spirit civic, cum să fii un ceţăţean mai bun, cum să comunici sau să te îmbraci în anumite circumstanţe. Au fost informaţii complementare, extrem de utile, celor din facultate. Bursa era în valoare de 100 de euro pe lună, iar având posibilităţi mai reduse de acasă, a trebuit să găsesc tot felul de variante pentru a-mi permite traiul din Bucureşti”, a mărturisit Bogdan.

Îşi doreşte o carieră în diplomaţie

După absolvirea masteratului în Strasbourg, Bogdan s-a reîntors în Bucureşti, unde lucrează în cadrul companiei Societe Generale, în domeniul resurselor umane.

Are în responsabilitate un portofoliu de 400 de angajaţi, ocupându-se de managementul resurselor umane, de la recrutare, formare, la primirea noilor angajaţi, gestiunea talentelor, gestiunea carierei etc.

Este mulţumit de activitatea sa profesională, însă îşi doreşte ca pe viitor să se apropie mai mult de diplomaţie şi de o carieră în instituţiile europene.

„Acesta era visul meu încă de când am hotărât să studiez Știinţe politice. Poate o să reuşesc să lucrez într-o organizaţie internaţională, ambasadă, în diplomaţie.... Voi vedea”, a subliniat tânărul.

Și-a donat premiul câştigat printr-un proiect

O parte importantă a evaluării lui Bogdan, la finalul studiilor masterale de la Strasbourg, a fost realizarea unui prim plan de business. Bogdan a făcut echipă cu alţi patru studenţi, cu care a gândit un proiect în domeniul caselor inteligente, care produc mai multă energie decât consumă.

Echipa lui Bogdan a câştigat premiul cel mare în valoare de 700 de euro, însă tinerii au convenit să doneze banii unui orfelinat din Germania.

„Eram doi români în echipă, iar coordonatorul nostru era un francez. Iniţial ne-am gândit să sprijinim proiectul acestuia, însă am hotărât să ajutăm acel orfelinat”, a completat Bogdan.