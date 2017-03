ASSIST Software Suceava invită studenții pasionați de cele mai noi tendințe din domeniul IT, la cea de-a IX-a ediție "Porți Deschise ASSIST Software" care va avea loc miercuri, 22 martie, de la ora 11:00, la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, în holul corpului D, etaj II, în fața Amfiteatrului Dimitrie Leonida. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, fiind dedicat studenților din toți anii de studiu și masterat care își doresc să intre în contact direct cu reprezentanții unei companii de succes din domeniul în care aceștia studiază.

Programul evenimentului

În intervalul 11:00 – 13:00, membrii echipei ASSIST Suceava îi așteaptă cu entuziasm pe toți cei interesați să descopere cele mai importante și atractive proiecte derulate de ASSIST Software, fiind deschiși să le dezvăluie din experiența lor de lucru, dar și din frumusețea culturii organizaționale în care își desfășoară activitatea zeci de tineri. Timp de două ore, reprezentanții companiei le vor împărtăși studenților sfaturi utile pentru debutul în carieră, dar și alte informații de care au nevoie pentru dezvoltarea lor personală și profesională.

La această nouă ediție se va pune accent pe comunicarea informală, pe manifestarea liberă a curiozității și a interacțiunii deschise dintre profesioniști și studenți, acestea fiind aspecte care facilitează calea spre o carieră de succes. Discuțiile vor avea loc într-o atmosferă prietenoasă, iar cei prezenți vor fi întâmpinați de către echipa ASSIST cu pizza, suc, dulciuri și multe premii.

În plus față de prezentările celor mai importante proiecte ASSIST, care vor avea loc pe holul corpului D, etaj II, pe parcursul celor două ore (11.00 - 13.00), studenții pot participa și la sesiunile intitulate "Free Speeches", susținute în Amf. Dimitrie Leonida, unde specialiștii ASSIST vor împărtăși din cunoștințele lor și contribuția personală cu privire la unele subiecte moderne precum JavaScript Ecosystem și 3D Modeling, dar și alte tehnologii software importante, care vor trezi cu siguranță curiozitatea celor prezenți.

Evenimentul va continua între orele 13:00 și 15:00 cu un seminar privind tehnologiile inovative din domeniul IT și implementarea acestora în proiecte reale, unele chiar din lumea fotbalului. Cea de-a IX-a ediție se desfășoară sub tematica ”Coding and Free Pizza inspired by Messi & Ronaldo” studenții având posibilitatea de a descoperi legătura dintre cele mai ingenioase tehnologii software și fotbalul internațional, dar și modul în care profesioniștii din ASSIST pot contribui la succesul și performanța unor vedete din lumea fotbalului, cum ar fi Messi și Ronaldo.

Tombolă - Scanează și câștigă 1 X TABLETĂ LENOVO TAB 2, 10.1”!

ASSIST Software a pregătit și în acest an o tombolă specială pentru studenții care participă la eveniment, premiul cel mare constând într-o TABLETĂ LENOVO TAB 2, 10.1”. Pentru a participa la tombolă, studenții sunt invitați să scaneze codul QR de pe afișul evenimentului sau să se înscrie pe https://assist-software.net/contest și să urmeze pașii de concurs care constau în a descărca jocul Hooman Invaders din Google Play sau AppStore și a da Like paginii de facebook Hooman Invaders. Important de menționat este faptul că jocul Hooman Invaders a fost creat de către membrii echipei ASSIST Software și continuă sa fie dezvoltat cu succes, atrăgând un număr important de jucători din toată lumea. Norocosul câștigător al marelui premiu: o tabletă LENOVO TAB 2, 10.1” va fi extras pe 22 martie, în cadrul evenimentului OPEN DOORS ASSIST.

Stagii de practică și oportunități de angajare pentru studenții USV

ASSIST Software este una din principalele firme de pe piața suceveană care investește constant în viitorul profesional al studenților, încă din timpul facultății oferind numeroase stagii de practică pe perioada cărora studenții au șansa de a aplica în proiecte reale cunoștințele dobândite la cursuri. Evenimentul ”Porți deschise ASSIST” reprezintă oportunitatea perfectă pentru ca studenții să aplice pentru stagiile de practică oferite de ASSIST, dar și să descopere oportunitățile de angajare disponibile la momentul actual. În plus, majoritatea studenților care aleg să realizeze un stagiu de practică la ASSIST au șanse reale de angajare, compania având la dispoziție locuri de muncă atât full-time, cât și part-time, pentru ca studenții să beneficieze de flexibilitate și să își poată continua studiile cu succes.

La finalul evenimentului, membrii ASSIST îi invită la discuții pentru a descoperi mai bine care sunt cerințele din partea angajatorului și care sunt așteptările potențialilor angajați.

Mai multe detalii:

Facebook event: https://www.facebook.com/events/274902222938051/

Site: https://assist-software.net/news/assist-open-doors-2017

Evenimentul "Porți Deschise ASSIST Software" face parte dintr-o agendă complexă a relațiilor de colaborare dintre Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și ASSIST Software Suceava care cuprinde acțiuni ce vizează adaptarea continuă a programelor de învățământ ale inginerilor de profil electric, energetic, electronic, automatică și calculatoare, la cerințele pieței muncii, organizarea de stagii de practică pentru studenți, coordonarea în cotutelă a unor teme de proiecte de finalizare a studiilor de licență și masterat desprinse din aplicațiile reale cu care se confruntă companiile.