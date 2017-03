Modificări rutiere

Pentru că sărbătorile de Paşti se apropie cu repeziciune, în mai puţin de o lună de zile, conducerea municipalităţii sucevene a şi dat startul unor lucrări de eficientizare a traficului rutier pe Calea Unirii – principala arteră de circulaţie, în zona centrelor comerciale, acolo unde se creează numeroase blocaje, mai ales în perioada sărbătorilor şi în vară, când vin acasă cei plecaţi la muncă peste hotare.

De luni dimineaţă, parcarea dintre Policlinica Bethesda şi Bazar a fost golită, fiind aduse utilaje şi echipe de lucru, pentru crearea unei benzi suplimentare de trafic.

În paralel, au început şi alte lucrări, care fac parte din planul de eficientizare a circulaţiei rutiere în zonă, după cum a explicat primarul Sucevei, Ion Lungu:

„Avem de pus în practică mai multe măsuri de fluidizare a traficului de pe Calea Unirii, unele pe termen scurt, altele pe termen mediu. Dintre cele realizabile în termen scurt se numără desfiinţarea trecerii de pietoni de la poarta Bazarului către OMV şi realizarea unei treceri pe sub pod. Această soluţie este prinsă în studiul de circulaţie întocmit de profesorul Vasile Boboc, decanul Facultăţii de Construcţii la Iaşi. Important este să creăm condiţii de circulaţie pe sub pod, pentru că, în mijlocul fostei treceri de pietoni, pe scuar, va fi pus un gard metalic, de un metru înălţime, să nu se mai poată trece strada dintr-o parte în alta. Tot până la sărbătorile pascale ne dorim să creăm a treia bandă de acces, dinspre Burdujeni către Bazar. În plus, avem în lucru schiţa de amplasare a unui sens giratoriu temporar pe strada Traian Vuia, la intersecţia cu Calea Unirii, astfel încât maşinile care ies de la Bazar să aibă posibilitatea să întoarcă spre Burdujeni”.

În scurt timp se va acţiona şi pe porţiunea dinspre Burdujeni, unde vor fi desfiinţate cele două semafoare de la Ambro şi Dedeman, pentru a se face o singură trecere de pietoni, pe mijloc, în zona fostului pasaj subteran, care, din păcate, nu este funcţional, din cauza infiltraţiilor de apă. Tot pentru fluidizarea traficului va fi desfiinţată şi trecerea de pietoni dintre LIDL şi Bethesda, doar că deocamdată nu li se poate oferi o alternativă celor care au de trecut pe acolo.

„Pentru desfiinţarea trecerii de pietoni de la Bethesda se aşteaptă o ofertă din partea proiectantului chemat la Suceava să găsească o soluţie viabilă de pasarelă aeriană. Până la realizarea efectivă trebuie să facem proiect, studiu de fezabilitate, să aprobăm indicatorii tehnico-economici în Consiliul Local...este o lucrare pe termen mediu”, a precizat edilul sucevean.

„Vrem ca în cea mai scurtă perioadă de timp să aducem îmbunătăţiri în privinţa traficului rutier pe Calea Unirii, în zona Bazar. Mă strânge în spate când ştiu că se apropie sărbătorile pascale şi se aglomerează acolo din nou”, a spus primarul Ion Lungu miercurea trecută, pentru ca de săptămâna aceasta să şi pornească lucrările, din plin.