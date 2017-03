Atac

Vicepreşedintele PNL, deputatul de Suceava Ioan Balan, acuză coaliţia PSD-ALDE că acaparează pe zi ce trece instituţii extrem de importante ale statului român, deşi, pentru buna lor funcţionare, acestea ar trebui să fie apolitice sau măcar într-un echilibru de reprezentare. „Nu pot să nu observ faptul că, profitând de fumul gros al unor campanii mediatice artificiale, coaliţia PSD-ALDE îşi vede liniştită de lucru şi acaparează instituţie cu instituţie, în care-şi implantează membri de bază, după criteriul obedienţei, nu al profesionalismului. Nu am să mă refer la schimbarea pe bandă rulantă a prefecţilor şi subprefecţilor, făcută fără nici măcar un argument legat de competenţă sau profesionalism, atâta vreme cât PSD a procedat într-o asemenea manieră ori de câte ori a venit la putere, după principiul tăvălugului care mătură în faţa lui totul. Nu mă refer nici la marea împărţeală pe funcţiile din deconcentrate, căci, la acest capitol, domnul Dragnea este foarte priceput şi ştie să plaseze cu precizie toate resursele umane din PSD, indiferent dacă au dat sau nu în viaţa lor testul competenţei. Când vorbesc despre acapararea unor instituţii fundamentale, mă gândesc cu mare îngrijorare la instituţiile centrale, unele dintre ele aflate sub control parlamentar, iar altele autonome", a spus Balan. El s-a referit în primul rând la Avocatul Poporului. "Am constatat fără echivoc faptul că acesta este doar avocatul intereselor PSD”, a spus parlamentarul liberal. O altă instituţie la care a făcut referire Ioan Balan este Autoritatea de Supraveghere Financiară. “ASF, despre care eu am mai spus că nu este altceva decât autoritatea de supraveghere a intereselor financiare ale PSD, este populată doar de apropiaţi şi prieteni ai liderilor PSD. Acesta este şi motivul pentru care PSD suferă de amnezie şi nu mai vrea revocarea conducerii acestei instituţii. Oare ce s-a schimbat din octombrie trecut şi până astăzi? Or fi redepus jurământul de credinţă faţă de PSD?", se întreabă deputatul sucevean.

Balan avertizează că politizarea instituţiilor publice este extrem de periculoasă pentru funcţionarea corectă a acestora

Ioan Balan a mai nominalizat Curtea de conturi, unde PSD vrea oameni de nădejde, care să nu uite de unde au plecat şi mâna care i-a hrănit. "Mai ieri vedeam cum PSD şi ALDE se sfârtecau între ele şi pentru conducerea Radioului public, a Televiziunii Române, a Institutului Cultural Român şi, nu în cele din urmă, pentru penultimul loc din consiliul de administraţie de la Banca Naţională a României, care nu este încă al PSD. Mai mult, au reuşit să împiedice inclusiv numirea membrilor CSM, propuşi de către societatea civilă la Senat. Singura vină a acestor candidaţi este că nu au carnete roşii de partid”, a spus Balan. Vicepreşedintele PNL avertizează că o asemenea politizare a instituţiilor publice este extrem de periculoasă pentru funcţionarea corectă a acestora: „Am constatat cu toţii care sunt pericolele unei instituţii aservite politic! Mă refer la Avocatul Poporului, instituţie condusă de Victor Ciorbea. Este extrem de periculos pentru România ca toate instituţiile să îmbrace comportamentul domnului Ciorbea! Nu vreau să cred că domnul Dragnea dorește să ne întoarcă în epoca Năstase, atunci când programul editorial al Radioului şi Televiziunii publice se stabileau în biroul prim-ministrului! Nu vreau să cred că vom ajunge în situaţia în care politica monetară a României va fi subordonată total obiectivelor Guvernului şi se vor face concesii de la stabilitatea preţurilor! Nu vreau să ajungem la situaţia în care ASF va sancţiona din nou mediul de afaceri prin poliţe RCA astronomice, mai scumpe chiar decât valoarea autovehiculelor, doar pentru că în jurul <gurului> PSD, Mişu Negriţoiu, gravitează membri PSD slab pregătiţi care nici nu ştiu de la ce vine abrevierea RCA! Nici nu aş vrea să aud că progresele pe care le-a înregistrat Curtea de Conturi în a monitoriza cheltuirea banilor publici şi sancţiona risipa acestora vor fi şterse peste noapte, doar pentru ca PSD să poată sifona în linişte din bugetul public!”, a mai adăugat deputatul PNL.