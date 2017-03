„Alege să fii mângâiere”

Sucevenii sunt aşteptaţi astăzi, luni, 20 martie, în număr cât mai mare la spectacolul caritabil pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca. „Alege să fii mângâiere”, spectacolul caritabil de copii şi tineret în beneficiul Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, va avea loc la Sala Cinema Modern, de la ora 17.00.

Vor urca pe scenă pentru a aduce bucurie pe chipurile bătrânilor de la Solca (unii dintre ei vor fi prezenţi în sala de spectacol), dar şi pentru a mulţumi publicului sucevean care alege să fie prezent la acest eveniment caritabil: Corala mixtă „Ciprian Porumbescu”, dirijor pr. prof. Lucian Tablan Popescu, elevi de la Palatul Copiilor Suceava, director prof. Beatrice Choleva, Corul mixt al Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, dirijor prof. Iulia Buraciuc, Bucovina Dance Studio, coordonator coregraf Alexandra Irimesei, elevi de la Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, coordonator prof. Dorina-Ana Fântână-Galeriu, plut. adj. Petrică Aioanei, copii de la Aşezământul de Copii „Sfântul Ierarh Leontie” Rădăuţi, director pr. Iustin Tănase, elevi de la Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc, director prof. Ioan Catargiu, elevi de la Clubul Copiilor şi Elevilor Rădăuţi, coordonator prof. Dumitru Pomohaci, Grupul Folcloric „Frunză verde” al Şcolii Gimnaziale Nr. 9 „Ion Creangă” Suceava, coordonator prof. Oltea Preluca, elevi de la Şcoala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc, director prof. Gabriela Juverdeanu, elevi de la Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, coord. prof. Dănuţa Mitric, prof. Mihaela Hiche, Trupa de teatru a Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Rădăuţi, prof. Iulia Rei, Cenaclul Şcolii Gimnaziale Voitinel, coord. prof. Andreea-Ramona Aanei-Vasiloschi, elevi de la Liceul Tehnologic Cajvana, coord. prof. Lidia-Loredana Seserman, elevi de la Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei, coordonatori prof. Ilaria Puşcă (director), prof. Gheorghina Aneci, prof. Maria Brodner, prof. Monica-Georgeta Colban, prof. Rozalia Loghin.

Câteva ore de emoţie şi bucurie

Evenimentul caritabil la care biletul de intrare este doar 10 lei şi la care se pot face donaţii în timpul spectacolului pentru cei 55 de bătrâni care-şi duc cu greu bătrâneţile în căminul de la Solca, este organizat de Asociaţia Proiect Pro Europa, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Teatrul Municipal „Matei Vişniec” Suceava şi cotidianul Monitorul de Suceava. Iniţiatoarea şi sufletul acestui eveniment caritabil este profesoara Daniela Ceredeev de la Vatra Moldoviţei, promotoarea voluntariatului în satele de huţuli, care s-a aflat anul trecut printre laureaţii Galei „Top 10 Suceveni”, eveniment iniţiat de Monitorul de Suceava, profesoară care, recent, a primit Trofeul „Merito” 2017, pentru merite excepţionale în educaţie. „Am fost fericiţi şi recunoscători să ne convingem, o dată în plus, că în şcolile sucevene sunt atât de mulţi copii şi profesori empatici la neajunsurile şi suferinţele semenilor lor. Spectacolul caritabil va avea un program complex şi divers - muzică, teatru, dans - iar artiştii, copii şi tineri talentaţi şi generoşi, promit câteva ore de emoţie şi bucurie”, ne-a spus profesoara Daniela Ceredeev.

„Cerem ajutor şi ne rugăm să se găsească o soluţie pentru bătrânii de la Solca”

Directorul interimar al Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, Elena Repciuc, ne-a spus că „cei 55 de bătrâni sunt disperaţi că dacă acest centru se închide vor ajunge majoritatea în stradă. Sunt multe lipsuri. Nu am achitat salariile de două luni, nu am achitat plăţile către stat de trei luni. Total datorii salarii: 190.000 de lei. Nu am achitat trei facturi de energie electrică, 10.000 lei. Nu am achitat furnizori din luna ianuarie la alimente de bază (pâine, ouă, brânză, smântână, preparate), în valoare totală de 30.000 de lei, şi riscăm să nu ne mai livreze. Cerem ajutor şi ne rugăm să se găsească o soluţie de un an de zile. E foarte greu să stai cu mâna întinsă...”. Biletele se găsesc la Asociaţia Proiect Pro Europa, telefon 0744-606.950, sau la Cinema Modern, în ziua spectacolului. Un bilet costă 10 lei, dar se pot face şi donaţii în timpul spectacolului.