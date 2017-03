Elevi şi profesori din tot judeţul, iubitori de limba franceză şi pasionaţi de cultura francofonă, au adus un omagiu limbii franceze, duminică, pe scena Casei de Cultură din Gura Humorului, în cadrul Festivalului Judeţean „Soyons francophones!”.

Evenimentul se află la cea de-a IV-a ediţie şi a reunit în acest an peste 300 de elevi din peste 40 de şcoli din judeţ.

A fost o zi specială dedicată culturii franceze, un maraton de momente artistice, de activităţi în limba franceză – scenete, recitaluri, poezii, dans, monoloage - ce s-a desfăşurat de dimineaţă până la orele după-amiezii.

Potrivit organizatorilor, „acţiunea se doreşte a fi un spectacol de amploare, care să cuprindă momente artistice variate, toate în limba franceză. Este o paradă a bucuriei, a muzicii, a dansului şi a teatrului în limba franceză”.

Prof. Constantin Tiron, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar Suceava, a mărturisit la debutul spectacolului că „de patru ani, cel puţin pentru judeţul Suceava, martie mai înseamnă şi bucuria reîntâlnirii iubitorilor limbii franceze la festivalul judeţean <Soyons francophones!>. Încet, încet, acest festival, ajuns la a IV-a ediţie, a devenit o tradiţie a judeţului nostru, a Bucovinei şi implicit a oraşului Gura Humorului, care-l găzduieşte an de an. Aşa cum primăvară renaşte an de an, tot aşa şi festivalul reînvie an de an tot mai puternic, tot mai colorat şi adună în jurul său tot mai mulţi tineri, elevi şi profesori din judeţul”. Acesta a mai punctat că luna martie este luna limbii franceze, pentru că în această perioadă are loc Olimpiadă de limbă franceză, etapă judeţeană, dar şi Săptămâna Francofoniei. De menţionat că, în acest an, Suceava va găzdui etapă naţională a Olimpiadei de limbă franceză, la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, în perioada 24-28 aprilie.

„Limba franceză nu trebuie văzută că fiind în competiţie cu alte limbi, ci trebuie înţeleasă ca o şansa, ca o manifestare, ca un mijloc de exprimare artistică, ca un mijloc de comunicare”, a mai completat Constantin Tiron.

Festivalul este iniţiat de IŞJ şi este organizat, an de an, cu sprijinul Colegiului „Alexandru cel Bun” Gura Humorului şi a Centrului Cultural Local Gura Humorului.

Participanţi