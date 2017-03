Financiar

Consiliul Local al municipiului Fălticeni a aprobat în cadrul unei şedinţe extraordinare bugetul de venituri şi cheltuieli al urbei de pe Şomuz. În anul 2017, veniturile totale sunt în sumă de 82.690.371 de lei, iar cheltuielile totale sunt în sumă de 89.307.083 de lei. Deficitul total, de 6.616.712 lei, este format din deficitul bugetului local, în sumă de 5.298.100 de lei, şi deficitul instituţiilor și activităţilor finanţate integral din venituri proprii, în sumă de 1.318.612 lei, deficite care se acoperă din excedentele anilor precedenţi.

În acest an, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a repartizat suma de 123.000 de lei din impozitul pe venit şi 201.000 de lei din TVA pentru echilibrarea bugetului local, iar suma de 34.235.000 lei din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate de la nivel local, care cuprind: finanţarea de bază a unităţilor din învăţământ, sume pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016 (în învăţământul preuniversitar de stat), salariile şi indemnizaţiile lunare ale însoţitorilor pentru persoane cu handicap, finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru beneficiarii de ajutor social, tichete sociale pentru grădiniţe. Consiliul Judeţean Suceava a repartizat municipiului Fălticeni prin HCL nr. 44 din 28.02.2017 cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 285.000 lei şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în valoare de 465.000 de lei.

„Nu ştiu dacă au mai fost în ultimii 12 ani aşa de puţini bani pentru echilibrarea bugetului local. Este o sumă foarte mică”, a remarcat consilierul local Gheorghe Aldea.

În ceea ce priveşte cheltuielile, cei mai mulţi bani sunt alocaţi cheltuielilor de personal, 56.271.563 de lei, din care cheltuieli de personal pentru învăţământ: 27.231.000 de lei, cheltuieli de personal pentru spital: 19.440.000 de lei; cheltuieli de personal pentru aparatul de specialitate (inclusiv însoţitori, muzee, piaţă): 9.280.563 de lei; cheltuieli de personal pentru Muzeul de Artă “Ion Irimescu”: 320.000 de lei.

Cheltuielile materiale pentru toate tipurile de activităţi sunt în sumă de 19.689.773 de lei. Pentru asistenţa socială este repartizată suma de 2.725.550 de lei, pentru bursele elevilor şi ale medicilor rezidenţi de la spital a fost alocată suma de 130.000 de lei. Pentru susţinerea unor unităţi de cult suma alocată este de 522.000 de lei. La articolul bugetar „Alte cheltuieli” se regăseşte şi suma de 351.000 de lei ce reprezintă finanţări pentru proiecte sportive şi culturale care se vor acorda conform legislaţiei în vigoare. Transferurile către asociaţii de dezvoltare intracomunitară sunt în sumă de 270.000 de lei pentru Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Suceava. Din bugetul local se acordă subvenţii către unităţile subordonate în valoare de 3.514.755 de lei, din care 521.820 de lei către Muzeul de Artă “Ion Irimescu”, iar 2.992.935 de lei pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Spitalului Municipal Fălticeni.

Un buget dedicat dezvoltării pe proiecte europene

„După ce am asigurat fondurile pentru cheltuielile de funcţionare am încercat să prioritizăm investiţiile cele mai importante pentru municipiul Fălticeni. Cea mai mare sumă alocată din buget este alocată învăţământului, aceasta fiind de 49,94 % din buget, apoi către cultură, recreere, religie, o sumă consistentă de 5 milioane de lei, transporturi şi străzi - 4,7 milioane lei, locuinţe, servicii de dezvoltare publică - 4,3 milioane de lei, sănătate - 3,9 milioane lei, la care se vor adăuga banii pentru investiţii la Spitalul Municipal Fălticeni. Urmează asistenţa socială, protecţia mediului, ordinea publică, servicii publice etc. Este un buget dedicat dezvoltării pe proiecte europene, având alocate sume consistente pentru proiectele cu finanţare europeană. Ne propunem să demarăm în acest an nouă proiecte europene, la care se adaugă cele 5 proiecte pe PNDL, proiecte cu finanţare majoritară de la Guvernul României, la care trebuie să venim cu cofinanţare. Pentru o parte dintre ele dorim să începem şi implementarea. Ne-am asigurat în buget sumele necesare pentru aceste cofinanţări, sumele neeligibile şi banii pentru studii, proiecte, etc. Sunt o serie de investiţii pe care le facem cu bani din bugetul local, mici lucrări de investiţie la fiecare unitate şcolară, sunt bani pentru infrastructura rutieră, sănătate", a declarat primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, care a adăugat că " asigurăm o sumă consistentă şi la Muzeul <Ion Irimescu>, mai mare faţă de anul trecut, pentru că noul manager doreşte să facă ceea ce trebuia făcut mai demult, partea de acreditare a muzeului, cheltuielile de evaluare a operei fiind foarte mari, şi de aceea suma de bani pe care o acordăm ca subvenţie muzeului este mai mare. Din punctul meu de vedere cred că putem asigura partea de salarii până la sfârşitul anului pentru primărie şi unităţile subordonate, plus învăţământ şi sănătate”.