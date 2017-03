Uniţi, mai puternici

Sucursala Suceava din cadrul Asociaţiei Forestierilor din România – ASFOR, a devenit cea mai mare din ţară, fiind, în acelaşi timp, cea mai activă, protestele din Bucureşti, de anul trecut, cu peste 7.000 de participanţi, pentru deblocarea crizei masei lemnoase, datorându-li-se, în mare parte, la fel ca şi rezultatele acestora.

La sucursala Suceava sunt înregistraţi 212 agenţi economici din domeniul forestier, dintr-un total de 1.258 de membri ASFOR la nivel naţional, pentru prima dată ASFOR Suceava depăşind Vâlcea, cu 210 agenţi economici, şi Braşov, cu 198 de membri, după cum a remarcat vicepreşedintele executiv al Asociaţiei Forestiere Bucovina, Ciprian Muscă, la adunarea generală care a avut loc zilele trecute, la Centrul de Afaceri Club Bucovina, din Gura Humorului. La şedinţă a fost prezent şi preşedintele ASFOR România, Nicolae Țucunel, prima voce a industriei lemnului din România, care s-a arătat la curent cu toate problemele agenţilor economici suceveni, venind şi cu propuneri de rezolvare a acestora.

ASFOR Suceava a devenit cea mai puternică sucursală din ţară şi pentru că judeţul Suceava ocupă primul loc în România în ceea ce priveşte numărul de firme ce deţin un atestat de exploatare – 513, în condiţiile în care în judeţul alăturat, Botoşani, numărul acestora este de numai 22.

De altfel, concurenţa extrem de mare care există în judeţ a influenţat foarte mult şi preţurile de adjudecare a masei lemnoase la licitaţiile organizate de Direcţia Silvică Suceava, principalul furnizor de materie primă pentru procesatori.

Astfel, chiar dacă preţurile de pornire au fost chiar mai mici decât în alţi ani, în cazul masei lemnoase recoltate pe picior din pădurile statului, preţul mediu de adjudecare pentru anul 2016 a fost de 189,43 lei/mc faţă de o medie pe ţară de 166 lei/mc.

În ceea ce priveşte masa lemnoasă fasonată, preţul mediu de adjudecare a fost de 326 lei/mc, iar buşteanul de gater din răşinoase s-a valorificat cu preţuri între 330 – 400 lei/mc.

Teroarea controlului şi activismul exagerat al ONG-urilor de mediu

Una dintre principalele probleme abordate la adunarea generală a membrilor ASFOR Suceava a fost cea a lacunelor legislative şi aplicarea abuzivă a legilor, în special de organe de control care nu au nici o tangenţă cu domeniul silvic şi cu stas-urile.

„Adunarea generală din anul 2017 se desfăşoară sub teroarea controlului şi a unui activism exagerat al ONG-urilor de mediu. Cei care participă la şedinţele noastre ştiu foarte bine că noi am atras atenţia asupra unor practici mai agresive asupra pădurii încă din anul 2007. Ne întrebăm de ce din 2007 şi până în 2017 nici un ONG nu a văzut <dezastrul> din pădurile noastre şi brusc se invocă ca unică măsură oprirea exploatării masei lemnoase, ceea ce se traduce prin distrugerea satului românesc. Forestierii iubesc pădurea pentru că aceasta reprezintă locul lor de muncă şi ştiu cel mai bine că exploatarea responsabilă a acestei resurse regenerabile este singura cale de a se asigura că şi generaţiile viitoare vor beneficia de tot atâtea avantaje ca şi generaţiile actuale. Cine are interesul pentru a scoate din circuitul economic o resursă exploatată raţional? Chiar activiştii de mediu recunosc că în România încă mai există ultimele arborete virgine din Europa. Dacă nu se exploata raţional, acestea nu mai existau.Cine are interesul de a distruge prin măsuri legislative excesive singurul domeniu cu capital 100% românesc care asigură supravieţuirea comunităţilor locale din zonele de munte ale României? Comunităţi care au existat şi rezistat din totdeauna din exploatarea şi prelucrarea lemnului? Până unde merge absurditatea controlului? Confişti o maşină pentru 3 mc de lemn de foc pentru înscrierea eronată a speciei, făcându-se confuzie între fag şi paltin sau între molid şi brad”, a spus Ciprian Muscă, dând glas nemulţumirilor agenţilor economici.

Acesta a şi dat câteva exemple de aplicare abuzivă a legii - maşină confiscată pentru un sac cu lemn de foc (0,3 mc); un tren cu 38 de vagoane confiscat pentru expirarea avizului de însoţire, în condiţiile în care întârzierea transportului nu ţinea deloc de agentul economic, ci de condiţiile de transport pe rutele CFR, sau cazul recent al unei femei căreia i s-a confiscat lemnul de foc, cumpărat legal, pentru că în avizul de însoţire scria paltin în loc de fag.

Tocmai de aceea, unul din principalele scopuri ale ASFOR, în această perioadă, este de a veni cu o serie de propuneri de corectare a legislaţiei, pentru a nu se mai ajunge la situaţii absurde sau la abuzuri, dintr-o interpretare excesivă a literei legii, nu a spiritului acesteia.

Prezent la şedinţă, în calitate de invitat, Mihai Găşpărel, inspectorul-şef al Gărzii Forestiere Suceava, s-a declarat întru totul de acord cu necesitatea unor „ajustări” ale legislaţiei actuale, excesive, precizând că şi instituţia pe care o conduce are demersuri similare, pentru corectarea unor situaţii concrete întâlnite în practică. În acelaşi timp, Mihai Găşpărel i-a îndemnat pe forestieri să-i semnaleze oricând orice abuz săvârşit de unul dintre subordonaţii săi, dacă este cazul.

„Fără forestieri, nu există nici Garda Forestieră. Activităţile noastre sunt legate una de cealaltă, nu există nici un interes al nostru să nu vă puteţi face treaba, ci doar să fie respectate normele legislative”, le-a spus Mihai Găşpărel.

Conducerea sucursalei Suceava, reconfirmată până în 2019

După discutarea problemelor cu care se confruntă membrii asociaţiei, a măsurilor care trebuie luate, la nivel local, dar mai ales naţional, inclusiv prin modificări legislative care să corecteze o parte din excesele de aplicare a legislaţiei care se schimbă aproape de la o lună la alta, zăpăcind agenţii economici şi ducându-i la disperare, a fost pusă şi problema alegerii unei noi conduceri, la nivel de sucursală.

Declarându-se mulţumiţi de modul în care au fost reprezentaţi şi îndrumaţi până acum, forestierii suceveni au decis să meargă pe varianta de reconfirmare a celor aflaţi la conducerea ASFOR Suceava.

Astfel, preşedintele organizaţiei a rămas Constantin Arion, vicepreşedinte executiv - Ciprian Muscă, iar vicepreşedinţi Ioan Ștefănoaia, Ninel Vişan, Cristian Guguluş.

Membrii Consiliului de Conducere al Sucursalei sunt Dumitru Halip, Petru Mitocaru, Tudor Vornicel, Neculai Cenuşă, Popa Strugurel, Liviu Antohi, Ioan Filimon, Ciprian Juravle.

Tot atunci s-a luat decizia de continuitate şi în privinţa Asociaţiei Forestiere Bucovina, unde preşedinte este Ciprian Muscă, iar vicepreşedinte Ninel Vişan.

Această asociaţie îşi desfăşoară activitatea pe raza a două judeţe, Suceava şi Botoşani, acţionând în special pe linia acordării de sprijin şi asistenţă tehnică membrilor în special pentru activitatea de exploatare şi prelucrare primară a lemnului. Concret, conducerea sucursalei i-a sprijinit şi consiliat pe toţi cei care au solicitat informaţii şi relaţii cu privire la activitatea forestieră, cu privire la anumite litigii sau interpretări ale legislaţiei etc..