Prima ediţie

„Zburdalia”, sărbătoarea primăverii de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, s-a dovedit a fi un proiect extracurricular şi interdisciplinar perfect pentru începutul lunii martie, prin intermediul căruia elevii colegiului să-şi poată exprima pasiunile şi dezvolta abilităţile practice. În acest sens, proiectul a inclus activităţi din domenii şi discipline diverse, precum limba şi literatura română, franceză, engleză, italiană, biologie, ecologie şi protecţia mediului, toate desfăşurate sub umbrela Comisiei diriginţilor şi a Comisiei Eco-şcoală.

Din declaraţia coordonatorului proiectului, prof. Carmen Dănuţa Doroftei, aflăm că „prima ediţie a proiectului <Zburdalia> a întrunit un număr de 60 de elevi şi 25 de profesori care au răspuns provocării de a-şi dezvolta creativitatea, de a revitaliza simbolurile primăverii şi de a aduce spiritul vesel şi zburdalnic în liceu, şi implicit în sufletele noastre.”

Activităţile au fost variate, desfăşurându-se pe parcursul primei săptămâni din lună, ceea ce corespunde şi perioadei cunoscute în popor sub denumirea de săptămâna „babelor”. Sărbătoarea primăverii a debutat pe 1 martie, când holurile liceului au fost colorate cu puzderie de flori de primăvară, peisaje vesele de un verde crud, fluturaşi, mărţişoare şi felicitări conţinând mesaje pentru mame. Aceste lucrări ale elevilor au putut fi admirate timp de o săptămână.

Cea de-a doua zi a lunii martie a întrunit câţiva elevi pasionaţi de literatură şi muzică, îndrumaţi de prof. Dorina Cristescu. Timp de 60 de minute, s-au recitat poezii despre primăvară şi poezii care evocă femeia sau mama, din poeţi precum Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Ioan Alexandru, Magda Isanos, William Wordsworth, Paul Verlaine sau Robert Lamoureux. Eleva Romina Bărbăşelu a încântat cu interpretarea melodiei „O femeie” din repertoriul muzical al Andrei. În finalul activităţii ce a purtat denumirea de „Recital de Primăvară”, participanţii au audiat poezia muzicală a lui Tudor Gheorghe despre primăvară.

Principalul eveniment al proiectului s-a desfăşurat pe data de 8 martie, constând în aprecierea de către un juriu desemnat de organizatorii proiectului a tuturor creaţiilor din cadrul expoziţiei „Simfonia primăverii” din săptămâna precedentă, activitate organizată de prof. Olivia Macovei. Premiile şi diplomele au fost acordate pe categorii de desene, picturi şi felicitări. Un al doilea concurs organizat cu aceeaşi ocazie a fost „Parada culorilor”, în care câteva eleve din clasele a X-a au defilat purtând ţinute primăvăratice create din materiale reciclate şi reciclabile realizate sub îndrumarea prof. Ana Domnea şi prof. Carmen Dănuţa Doroftei. Creaţiile elevilor, precum şi alte obiecte ornamentale realizate pe tema primăverii au fost supuse unei licitaţii la „Târgul Eco-Friendly”, urmând ca suma de bani colectată să fie folosită pentru achiziţionarea de răsaduri de flori şi puieţi care să fie plantaţi în această primăvară în curtea şcolii.

Toţi elevii care s-au implicat în activităţile proiectului „Zburdalia” au obţinut diplome, dar şi aprecierea colegilor şi a profesorilor Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava.

„Suntem nespus de încântaţi că am reuşit să-i determinăm şi să-i încurajăm pe elevii liceului nostru să se implice activ, să arate şi altora cât de creativi sunt şi ce pasiuni practică în timpul liber, pe lângă petrecerea acestuia pe reţelele de socializare. De la an la an descoperim copii talentaţi în diferite domenii, drept pentru care şi noi, dascălii, suntem motivaţi să le creăm oportunităţi pentru manifestarea acestora. Sperăm ca ediţia din anul şcolar următor să aibă mai mult succes şi să dea curaj mai multor elevi să-şi dezvălui talentul şi pasiunile”, a declarat coordonatorul de proiecte şi programe educative al şcolii, prof. Monica Lepcaliuc.