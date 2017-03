Primele măsuri

Cei patru fraţi Bozomală care au terorizat o familie din comuna Şcheia, distrugându-le casa şi maşina, au ajuns pe mâna poliţiştilor şi a procurorilor. În urma audierilor celor implicaţi în incidentul care a avut loc la data de 6 martie şi a martorilor, pe numele celor patru fraţi a fost deschis un dosar penal pentru comiterea mai multor infracţiuni, dintre care cea mai gravă o constituie infracţiunea de tulburare a ordinii şi liniştii publice. Trei dintre cei patru fraţi, cu vârste cuprinse între 20 şi 23 de ani, au ajuns miercuri în arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, după ce pe numele lor a fost emisă o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, în timp ce fratele lor minor, în vârstă de 15 ani, este cercetat în stare de libertate. În urma eliberării din arestul poliţiei, cei trei fraţi au fost plasaţi de procurori sub control judiciar.

În urma audierii victimelor şi a martorilor, s-a stabilit cum s-a petrecut agresiunea

După declaraţiile luate de la toţi cei care au fost de faţă la comiterea agresiunii, poliţiştii au putut stabili faptul că la data de 6 martie, în jurul orei 13.00, în timp ce Cătălin Mandache conducea autoturismul VW Transporter pe strada Aeroportului din Şcheia, înspre locuinţa sa, s-a intersectat la un moment dat cu Marian Simion Bozomală, în vârstă de 23 de ani, şi doi fraţi de-ai lui, pe care bărbatul îi ştia din vedere. Când a ajuns cu maşina în apropierea lor, Marian Simion Bozomală a simulat că loveşte cu sapa în laterala stângă a autoturismului. Pentru a evita lovitura, Cătălin Mandache a accelerat, continuându-şi drumul spre casă.

După aproximativ 8-10 minute, în timp ce acesta se afla în locuinţă, împreună cu soţia şi fiul lor de 4 ani, bărbatul a auzit strigăte şi înjurături din faţa porţii. Imediat după aceea i-a văzut pe Cornel Iulian Bozomală, de 15 ani, şi pe Marian Simion Bozomală, de 23 de ani, sărind gardul în curtea locuinţei sale. Cei doi s-au repezit spre casă şi au spart două geamuri de la fereastra unei camere, aruncând cu pietre. Au ieşit apoi în stradă, unde, împreună cu ceilalţi doi fraţi, Simi Nicolae Bozomală, de 20 de ani, şi Ilie Robert Bozomală, de 21 de ani, au lovit autoturismul VW Transporter parcat în faţa porţii, spărgând mai multe geamuri. În timpul atacului cu pietre asupra casei familiei Mandache, cei doi soţi, împreună cu fiul lor de numai 4 ani, au fost nevoiţi să se refugieze înspăimântaţi într-o cameră din spatele locuinţei, pentru a scăpa de furia agresorilor.

Cei patru fraţi romi din familia Bozomală au fost văzuţi de Cătălin Mandache în momentul în care au plecat de la locuinţa lui şi s-au îndreptat spre casa lor, la o distanţă de circa 100 de metri.

Cercetarea agresorilor într-un dosar penal a dus la luarea primelor măsuri împotriva lor

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava i-au audiat pe cei patru agresori, pe numele lor fiind deschis un dosar de cercetare penală. Marian Simion Bozomală, de 23 de ani, Ilie Robert Bozomală, de 21 de ani, Simi Nicolae Bozomală, de 20 de ani, şi fratele lor de 15 ani, Cornel Iulian Bozomală, sunt acuzaţi de comiterea unei infracţiuni de violare de domiciliu, două infracţiuni de distrugere şi o infracţiune de tulburare a ordinii şi liniştii publice. În timpul zilei de miercuri, 15 martie, pe numele celor cei trei fraţi majori au fost emise ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, aceştia fiind încarceraţi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul IPJ Suceava.

Cornel Iulian Bozomală, minorul în vârstă de 15 ani, va fi cercetat în continuare în stare de libertate. Acesta nu are antecedente penale şi are răspundere penală limitată. În cursul zilei de ieri, ceilalţi trei fraţi Bozomală au fost plasaţi de către procurori sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În această perioadă de supraveghere cei trei nu au voie să părăsească ţara, trebuie să se prezinte la organele de cercetare penală de câte ori li se va cere acest lucru şi nu au voie să se apropie de locuinţa şi de victimele asupra cărora au comis agresiunea.