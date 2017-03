Proiect

Liderul ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băișanu, propune construcţia unui cămin studenţesc cu circa 300 de locuri pentru Universitatea „Ștefan cel Mare”. Alexandru Băișanu a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că săptămâna aceasta a avut discuţii la Compania Naţională de Investiţii cu privire la modul în care va fi implementat programul naţional de construcţie la nivel naţional a 30 de cămine studenţești, unul dintre acestea urmând să fie făcut în municipiul Suceava.

„Avem garanţii clare că unul dintre aceste cămine va fi construit în Suceava. Este o investiţie absolut necesară, având în vedere că Universitatea <Ștefan cel Mare> Suceava are cea mai mare cerere pentru locuri de cazare. Din acest motiv viitorul cămin studenţesc pentru universitatea suceveană ar trebui să fie unul foarte mare”, a explicat Alexandru Băișanu. El a arătat că în discuţiile pe care le-a avut la CNI a prezentat o variantă de proiect, arătând că viitorul cămin studenţesc ar putea să fie construit pe trei module, cu circa 300 de camere. Băișanu a spus că noul cămin ar putea fi construit pe terenul pe care Universitatea Suceava îl are în proprietate în comuna Moara, o condiţie necesară fiind asigurarea utilităţilor, respectiv reţele de apă, canalizare și gaze naturale. „Vorbim aici de cele 30 de hectare pe care universitatea le are în comuna Moara, în apropierea acestuia existând deja reţele de apă și canalizare. Din discuţiile pe care le-am avut, domnul rector al Universităţii Suceava a anunţat că este dispus să facă din banii universităţii reţelele de apă și canalizare. Trebuie spus însă că în acea zonă va fi nevoie de o investiţie mai mare, având în vedere că reţelele de apă și canalizare vor trebui redimensionate având în vedere că volumul de apă necesar va fi mult mai mare după construcţia noului cămin”, a mai declarat deputatul ALDE Suceava. În aceste condiţii, Alexandru Băișanu a anunţat că intenţionează să discute cu președintele Consiliului Judeţean Suceava și cu primarul din Moara pentru a găsi soluţiile necesare pentru finanţarea unui proiect pentru construcţia reţelelor de utilităţi necesare în zona viitorului campus universitar din această comună.

Alexandru Băișanu a dat asigurări că parlamentarii ALDE Suceava vor sprijini în totalitate proiectul pentru construcţia unui nou cămin studenţesc.