Recidivist

Arest preventiv pentru 30 de zile şi un dosar penal pentru comiterea a două infracţiuni, acesta a fost bilanţul unei plimbări al cărei protagonist a fost un tânăr recidivist, în vârstă de 21 de ani, din Câmpulung Moldovenesc. Fapta pentru care i s-a întocmit un nou dosar penal s-a petrecut chiar la un an de când Judecătoria Câmpulung Moldovenesc îl condamnase la o pedeapsă de un ani şi trei luni de închisoare suspendată sub supraveghere pentru o infracţiune rutieră comisă în urmă cu mai bine de un an.

Problemele create de Bogdan Nicolae Pelinari au ajuns din nou în vizorul poliţiştilor vineri dimineaţă, în jurul orei 11.00, când tânărul se afla la volanul unui autoturism Opel, cu număr de înmatriculare provizoriu, şi circula pe strada Calea Transilvaniei din municipiu. La un moment dat, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava i-a făcut acestuia semnal regulamentar de oprire, însă tânărul şi-a continuat drumul. Poliţiştii au plecat imediat în urmărirea sa, tânărul încercând să scape de aceştia pe un traseu cuprinzând străzile Calea Transilvaniei, Ion Ştefureac, Viitorului, Mihai Eminescu şi Alexandru Ioan-Cuza. Pe această ultimă stradă cursa făcută de cel aflat la volan a luat sfârşit, după ce maşina sa a intrat în derapaj şi a lovit gardul unei locuinţe.

La volanul autoturismului poliţiştii l-au recunoscut pe Bogdan Nicolae Pelinari, o mai veche cunoştinţă a acestora, care nu are permis de conducere, iar autorizaţia de circulaţie provizorie a maşinii era expirată din data de 22 octombrie 2016. Pe numele său a fost întocmit un nou dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Fapta comisă de tânăr a avut loc chiar la un an de când acesta fusese condamnat într-un alt dosar

Fapta tânărului a fost considerată de oamenii legii cu atât mai gravă cu cât în ziua în care a fost prins circulând la volanul unui autoturism, fără a avea permis de conducere, Bogdan Nicolae Pelinari împlinea un an de când fusese condamnat de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc la 1 an şi 3 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, condamnare rămasă definitivă la data de 10 martie 2016, după ce nu a mai fost atacată cu apel de inculpat. În acest dosar tânărul Bogdan Nicolae Pelinari a fost acuzat de comiterea unor infracţiuni de furt în scop de folosinţă şi conducerea unui autoturism sub influenţa alcoolului şi a altor substanţe, faptă petrecută în noaptea de 13 spre 14 decembrie 2015. Fiind la prima abatere gravă de acest fel, judecătorii au fost mai indulgenţi cu tânărul şi l-au condamnat la 1 an şi 3 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, doar pentru conducere sub influenţa alcoolului, după ce proprietarul maşinii furate şi-a retras plângerea.

Se pare însă că Bogdan Nicolae Pelinari nu a înţeles prea bine clemenţa de care au dat dovadă magistraţii. În urma faptei comise în urmă cu cinci zile, pe numele său a fost emisă o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, tânărul fiind introdus luni, la ora 17.00, în arestul IPJ Suceava. Marţi la prânz, la propunerea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, magistraţii Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc au luat decizia arestării lui Bogdan Nicolae Pelinari pentru o perioadă de 30 de zile, pentru comiterea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul neînmatriculat.