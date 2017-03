Excedent

Direcţia Silvică Suceava scoate la vânzare, la preţuri avantajoase, prin Pepiniera Silvică Salcea, 323.000 de puieţi ornamentali şi gazon pentru amenajarea de spaţii verzi, anunţă şeful Biroului Regenerarea şi Protecţia Pădurilor din cadrul instituţiei, inginerul Dorin Strugariu. Din totalul de puieţi, 173.000 de bucăţi sunt din specia răşinoase şi 150.000 din specia foioase. ”Din speciile de răşinoase se pot livra contracost puieţi de tuia, ienupăr, molid argintiu, chiparos etc., iar din cele de foioase puieţi de spiraea, forsythia, iedera, magnolia, liliac etc., din numeroase varietăţi. Dintre arbuşti fructiferi se pot livra puieţi de zmeur, mur, goji etc., iar dintre plantele perene (flori) varietăţi de crizantemă, garofiţă, lavandă, bujor etc. Pentru persoanele fizice şi juridice interesate în amenajarea unor spaţii verzi Pepiniera Silvică Salcea pune la dispoziţie gazon la preţuri avantajoase”, a explicat Dorin Strugariu. El a precizat că în campania de împăduriri din primăvara acestui an, necesarul de puieţi pentru Direcţia Silvică Suceava este de 7,6 milioane de bucăţi, puieţii fiind produşi în cea mai mare parte în pepinierele proprii. În judeţ urmează a fi împădurite 1.840 de hectare de teren, din care 790 de hectare prin regenerări naturale.