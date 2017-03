Revoltă a oamenilor din Şcheia împotriva romilor care le sparg casele şi a poliţiştilor, care au scăpat comuna de sub control

Protest

Peste o sută de locuitori ai comunei Şcheia s-au adunat duminică la prânz în faţa primăriei, revoltaţi de problemele create de câteva familii de romi din localitate şi de lipsa de reacţie fermă a poliţiştilor aflaţi în slujba comunei. Oamenii adunaţi la primărie s-au întâlnit cu primarul şi cu şeful de post, reproşându-le acestora faptul că după ani de zile de violenţe, spargeri şi furturi produse în comună, cei aflaţi în slujba comunităţii ridică neputincioşi din umeri şi îi lasă pe infractori, majoritatea romi, să-şi facă nestingheriţi de cap în continuare. Reprezentanţii protestatarilor au adunat o listă cu semnături, care împreună cu cererile celor nemulţumiţi, care au fost păgubiţi în ultimii ani în comună, vor ajunge la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi pe masa şefilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava.

Sute de fapte cu violenţă şi furturi din maşini şi locuinţe, foarte multe rămase cu autori necunoscuţi

Un mare număr de infracţiuni, unele chiar cu violenţă, s-au revărsat în ultimii ani asupra locuitorilor comunei Şcheia. Sătenii cred că vinovate pentru aceste necazuri sunt câteva dintre familiile de romi aşezate în partea de sus a satului. Oamenii se plâng că o parte din membrii acestora sunt cei care zi şi noapte comit spargeri şi furturi, fiind în permanenţă cu ochii pe casele oamenilor din vecinătate. Sătenii îi acuză pe respectivii că profită în orice moment de lipsa de la domiciliu a locatarilor, de o maşină lăsată în stradă pentru câteva minute sau de singurătatea unui călător aflat pe drum, pentru a acţiona.

Mulţi dintre cei vizaţi de protestatari au depăşit deja graniţele comunei şi au comis furturi şi tâlhării pe teritoriul municipiului Suceava. Locuitorii comunei s-au adunat duminică la primărie şi cred că doar uniţi pot lupta împotriva acestui flagel, care a pus stăpânire pe întreaga localitate şi nu numai. De cele mai multe ori însă aceste furturi şi violenţe rămân cu autori necunoscuţi, în cadrul unor dosare care adună praf pe mesele poliţiştilor din comună. Locuitorii au ajuns să creadă chiar că există o legătură ascunsă între poliţişti şi infractorii care de fiecare dată scapă basma curată.

Protestatarii s-au adunat nemulţumiţi şi au stat de vorbă cu autorităţile comunei

După ultimele distrugeri şi violenţe, de la începutul săptămânii trecute, oamenii nemulţumiţi s-au adunat în faţa primăriei pentru a protesta împotriva nepăsării autorităţilor locale. Cei mai mulţi dintre ei au fost tineri, care vor să trăiască liniştiţi în satul lor. În cadrul discuţiilor avute cu şeful de post din Şcheia, comisarul Gheorghe Bălăcian, acesta s-a plâns oamenilor că nu are personal suficient pentru rezolvarea dosarelor nenumărate.

Florin Strugariu, unul dintre locuitorii nemulţumiţi, ne-a spus:”Ne-am adunat dintr-un spirit civic pentru cei păgubiţi, cărora li s-au furat bunuri în ultimii ani şi pentru care nu s-a luat nici o măsură. Am chemat şi şeful de post de la poliţie, să ne explice de ce nu s-au elucidat furturile care au avut loc în comuna Şcheia. Ni se spune că nu au personal, că circulă doar o singură patrulă şi nu are putere şi forţă. Vrem în satul ăsta o stare de linişte, de pace şi vrem ca ai noştri copii să trăiască într-o comună curată, lipsită de primejdie”. Gheorghe Bălăcian s-a apărat de acuzaţiile locuitorilor comunei şi a spus că nu are cum să facă faţă cu cei câţiva poliţişti din subordine şi un asemenea volum de muncă.

Faptele de furt se petrec la tot pasul, fără ca cineva să plătească pentru ele

Locuitorii adunaţi la primărie s-au plâns că au de a face zilnic cu membrii familiilor de romi, care le fac numai probleme. Când e vorba însă de prinderea făptaşilor, poliţiştii ridică din umeri şi de cele mai multe ori nu ajung la nici un autor.

Alexandra Drugă ne-a povestit ce i s-a întâmplat ei:”Mi s-a spart maşina cu câteva luni în urmă şi am fost la poliţie, în speranţa că se rezolvă ceva. M-am dus, domnul de acolo mi-a luat o declaraţie pe 3 pagini, a venit, s-a uitat la maşină, a chemat criminalistica şi cam atât. După o săptămână sunt chemată la poliţie, mi se spune că cei 4 autori ai furtului au fost localizaţi şi poliţiştii ştiu ce s-a întâmplat cu lucrurile mele, însă totul s-a oprit acolo. Şi acum i-am amintit domnului şef de post, iar el a spus că aşteaptă să-şi dea demisia ca să scape.”

O altă localnică e disperată de ceea ce se întâmplă în comună şi crede că trebuie găsită o rezolvare în scurt timp: „Ne-am adunat pentru că se sparg casele, la noi le-au spart de nenumărate ori în 6 ani de când locuim aici, şi pentru că nu se mai poate. Trebuie să se rezolve într-un fel sau altul, pentru că nu putem merge pe stradă, ne este frică pentru liniştea noastră, a copiilor. Băieţelul de clasa I mergea la şcoală şi un ţigan i-a furat telefonul. Poliţia de la Şcheia atât a ştiut să spună, că de ce avea telefon la el, nicidecum să-l apere pe copil. Cum se poate aşa ceva? De nenumărate ori a venit poliţia la noi şi nici măcar o dată nu a găsit vinovatul. Nu au personal şi cică de săptămâna viitoare o să mai vină doi agenţi la Şcheia. Asta nu ne rezolvă nouă problema. Nu-i o rezolvare la problemă, aici vorbim că sediul de poliţie trebuie mutat în deal”, ne-a declarat Maria Apăvăloaie.

Toţi cei adunaţi cred că vina le aparţine poliţiştilor şi celor din administraţia locală

Discuţiile purtate cu şeful de post au căpătat un ton mai ridicat la un moment dat, iar oamenii au plecat nemulţumiţi în urma acestora. Primarul Vasile Andriciuc a fost prezent şi el la discuţiile cu protestatarii care îl acuză că îi protejează pe romii din capătul satului şi nu a încercat să găsească niciodată soluţii pentru dezamorsarea conflictului care mocneşte deja în comună.

”Poliţiştii spun că nu fac faţă, e lipsă de personal şi au prea multe dosare, nu au timp să lucreze la ele. Le-am cerut să dea un exemplu de un dosar rezolvat în ultimii doi ani şi nu am primit nici un răspuns. Eu cred că e incompetenţă. Sunt depăşiţi de situaţie şi pentru că un singur echipaj patrulează pe cinci sate, inclusiv pe Moara, şi nu fac faţă. Cerem suplimentarea numărului de poliţişti din comună, inclusiv jandarmi, dacă se poate înfiinţa un post de jandarmi, ca să putem rezolva situaţia de la Şcheia, căci este foarte grav ce se întâmplă aici”, ne-a spus Dan Cristurean, unul dintre cei care au adunat semnăturile celor prezenţi.

Oamenii au semnat o petiţie către Administraţia Teritorială de Ordine Publică din cadrul Prefecturii Suceava şi către reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava şi aşteaptă acum sprijinul acestor instituţii, în rezolvarea problemelor care îi apasă de ani de zile.