Departe de normalitate

Drumuri importante din Suceava, de rang judeţean şi naţional, au ajuns într-o stare de degradare accentuată, de-a dreptul exasperantă pentru conducătorii auto care sunt nevoiţi să circule zilnic pe respectivele şosele. Drumurile erau într-o stare proastă sau foarte proastă de mai multă vreme, iar lunile de iarnă au făcut degradarea şi mai accentuată şi supărătoare. Pentru cele mai multe drumuri speranţele pe termen scurt sunt legate doar de lucrări de reparaţii în zonele degradate, care ar trebui să înceapă cât mai curând posibil, cel mai târziu de luna viitoare.

Suceava-Dorohoi, unul din cele mai proaste drumuri naţionale

Un drum naţional foarte prost şi intens circulat este DN 29A, de la Suceava spre Dorohoi. Fostul drum betonat, acoperit cu un strat de asfalt în 2009, o soluţie foarte discutabilă, este acum plin de gropi. După cum am constatat în teren, problemele încep chiar după ieşirea din Suceava, la Adâncata, şi se acutizează pe măsură ce drumul se apropie şi trece de limita judeţului Suceava cu Botoşaniul.

Cu ocazia vizitei recente a ministrului Transporturilor, Alexandru Răzvan Cuc, la Botoşani, acesta a primit un memoriu semnat de primarii localităţilor tranzitate de acest drum. Acest memoriu a fost semnat de foarte mulţi oameni direct afectaţi de starea drumului, 350 dintre ei numai din Adâncata.

În memoriu se solicită ca drumul să fie inclus într-un program de modernizare de anvergură, cum nu s-a mai întâmplat în cazul DN29A de la mijlocul anilor ‘60 ai secolului trecut.

Răspuns şablon la memoriul transmis de suceveni şi botoşăneni

Primarul comuna Adâncata, Viorel Cucu, a subliniat că starea proastă a carosabilului este doar una dintre probleme, pentru că acest drum nu este prevăzut cu trotuare, iar pietonii circulă pe acostament, asumându-şi zilnic riscuri foarte mari.

La finele săptămânii trecute, Primăria Adâncata a primit răspuns la memoriu: „Petiţia a fost trimisă spre competentă soluţionare Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, urmând ca în termenul legal să vi se comunice măsurile care se impun pentru remedierea aspectelor semnalate”. Un răspuns şablon, care nu le poate da prea multe speranţe miilor de oameni afectaţi de starea proastă a drumului naţional.

Drumul judeţean Suceava-Liteni-Dolhasca, o aglomeraţie de gropi, asfalt măcinat şi plombe

Un alt drum important, dar într-o stare foarte proastă, este DJ 208A, de la Suceava spre Dolhasca, prin Ipoteşti, Bosanci, Udeşti şi Liteni. După cum au constatat în teren reporterii Monitorului de Suceava, acest drum judeţean are una dintre cele mai mari concentraţii de plombe pe metrul pătrat. Porţiuni întinse sunt formate din straturi de plombe puse de-a lungul anilor, astfel că a devenit extrem de denivelat. În plus, acolo unde a mai rămas, asfaltul vechi este pur şi simplu măcinat în bucăţi mici. De la Suceava şi până la Udeşti nu sunt gropi, ci doar extrem de multe plombe, care fac drumul denivelat, dar practicabil. Situaţia se înrăutăţeşte de la Udeşti şi devine critică la Liteni şi Dolhasca.

Primarul din Liteni, Tomiţă Onisii, se confruntă an de an cu aceeaşi problemă. „Această perioadă, cu îngheţ şi dezgheţ, este cea mai proastă, distruge drumul cel mai tare. Am intervenit la rece, în câteva locuri din Liteni unde erau gropi foarte mari, şi aşteptăm lucrările de întreţinere şi reparaţii care se vor face în următoarea perioadă, probabil după 15 martie, prin firmele care au contract de întreţinere pe drumurile judeţene”, a declarat primarul.

Primarul din Liteni: „Cât s-a cheltuit an de an la reparaţii, cred că se făcea alt drum de la zero”

Tomiţă Onisii subliniază că aceste lucrări de reperaţii sunt o frecţie la picior de lemn, în condiţiile în care drumul a fost reparat an de an şi pur şi simplu a ajuns o aglomeraţie de gropi şi de plombe mai vechi.

„Cât s-a cheltuit an de an la reparaţii, cred că se făcea alt drum de la zero. Drumul judeţean este inclus cu prioritate într-un program cu fonduri europene, pentru modernizare capitală, însă asta va mai dura cu siguranţă”, a explicat primarul.

Aşadar, pentru acest an, tot reparaţiile sunt varianta „salvatoare” pentru acest drum judeţean.

Drumuri judeţene din zona de munte, degradate şi nesemnalizate corespunzător

În stare proastă şi foarte proastă sunt şi cele mai multe drumuri judeţene din zona de munte a judeţului Suceava. O altă problemă a drumurilor judeţene din zona de munte, constatată deja de Poliţia Rutieră, este legată de proasta semnalizare şi protecţia scăzută. Mai exact, este vorba de indicatoare rutiere degradate sau dispărute complet şi de parapete de protecţie care nu mai asigură nici un fel de protecţie, fiind incomplete şi degradate.

DN 17 Suceava-Cluj, degradat în zona de munte

Probleme legate de gropi sunt şi pe unul din cele mai importante drumuri naţionale care străbat judeţul Suceava. Pe DN 17, care leagă Suceava de Ardeal, starea carosabilului s-a degradat vizibil în zona de munte a judeţului nostru. Drumul are suprafeţe stricate la Pojorâta, Valea Putnei, pe Mestecăniş, la cele două intrări în Vatra Dornei, dar şi la Poiana Stampei, atât în localitate, cât şi spre limita cu Bistriţa-Năsăud. Pe un astfel de drum de importanţă majoră, cu rang naţional-european, pe care vitezele de rulare sunt mari, astfel de gropi apărute brusc în faţa şoferului sunt deosebit de periculoase. Poliţiştii de la Biroul Rutier Vatra Dornei au sesizat deja în scris problema oficialilor de la drumuri naţionale, subliniind că au fost mai multe accidente uşoare, cu pagube materiale, care pot fi puse şi pe seama stării carosabilului.

Inginerul Ovidiu Laicu, şeful Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Iaşi, care gestionează drumurile naţionale din Moldova, a declarat la începutul lunii martie că pe DN 17, în zona de munte, se va interveni cât mai urgent.

„Primul pas, ca măsură imediată, este de a interveni cu mixtură la rece, acolo unde sunt gropi care pun în pericol siguranţa traficului. Ulterior, dar tot în acest an, avem programate lucrări mai mari de refacere a DN 17, prin turnarea de covor de asfalt pe porţiunile care sunt degradate”, a promis Ovidiu Laicu.

DN 18 Suceava-Maramureş, un dezastru alimentat cu promisiuni neonorate

Fără îndoială, cel mai prost drum naţional care străbate Suceava şi unul din cele mai proaste din toată ţara rămâne DN 18, cel care pleacă din Iacobeni şi asigură legătură cu Maramureşul, trecând prin localităţile sucevene Ciocăneşti şi Cârlibaba. Cei 40 de kilometri de drum de pe raza judeţului nostru au fost în ultimii ani un imens dezastru, o aglomeraţie de gropi.

Telenovela acestui drum a cuprins inclusiv licitaţii şi o firmă care şi-a adjudecat lucrarea de modernizare capitală a drumului (firma israeliană Shapir). Această firmă avea ca termen de finalizare a lucrărilor data de 31 august 2013. Contractul cu Shapir, în valoare de 81 de milioane de euro, a fost însă reziliat în mai 2014, pentru că nu s-au executat lucrările. Firma a fost acuzată că a fost neserioasă, însă pe de altă parte nici cei de la Shapir nu au dorit să lucreze în avans, în baza unor garanţii financiare pe care le-au considerat incerte.

După rezilierea contractului, Compania de Drumuri a alocat bani din bugetul propriu pentru realizarea unor lucrări de reparaţii. Acestea nu au mai ajuns însă până la limita cu judeţul Maramureş, exact pe porţiunea care era în starea cea mai dezastruoasă.

Anul trecut, s-a anunţat că în urma unei licitaţii modernizarea DN 18 a fost atribuită unui consorţiu format din trei firme. Firmele şi-au instalat deja şantierul, din toamna anului trecut, iar lucrările ar urma să înceapă în primăvara acestui an.



Problemă majoră: Groapa capcană de la Poiana Stampei

O situaţie aparte cu privire la DN 17, pe care reporterii Monitorului de Suceava au constatat-o chiar vinerea trecută, este la Poiana Stampei, unde o porţiune de drum este distrusă pe aproape toată lăţimea.

Şoferii trebuie să reducă foarte mult viteza pentru a nu pierde controlul asupra volanului, iar mai ales pentru cei aflaţi în tranzit, majoritari, un astfel de crater reprezintă un pericol iminent. Unii şoferi frânează brusc atunci când observă groapa, ceea ce înseamnă risc de coliziuni faţă-spate, în timp ce alţii pătrund pe contrasens, unde groapa nu este la fel de adâncă.