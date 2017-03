Scandal

Un bărbat în vârstă de 51 de ani care s-a urcat băut la volan s-a izbit cu autoturismul său în două maşini, unul din şoferii care se deplasau regulamentar, un bărbat din Milişăuţi, suferind leziuni grave, care vor necesita câteva zeci de zile de îngrijiri medicale. Accidentul s-a petrecut joi seară, pe DN 2H, la Milişăuţi, iar şoferul băut a scăpat cu mult noroc de furia localnicilor, care voiau să-i aplice o corecţie.

Scandalul a continuat şi la Spitalul municipal Rădăuţi, unde şoferul băut a fost protejat de o grupă de mascaţi de la Serviciul Acţiuni Speciale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava.

Cum s-a petrecut accidentul

După cum am relatat şi în cotidianul nostru de ieri, Silvestru Ioneac, în vârstă de 51 de ani, din municipiul Rădăuţi, aflat la volanul unui autoturism Audi A4, circula dinspre Rădăuţi spre Suceava, iar într-o curbă la dreapta a pierdut controlul asupra volanului. Maşina a intrat pe sens opus, acroşând în lateral un Audi A6, după care a lovit frontal un BMW, care venea din spate, tot de pe sens opus.

Șoferul autoturismului Audi A6, care se deplasa regulamentar, a relatat:

„Veneam de la Suceava şi deodată m-a acroşat maşina care a intrat pe contrasens. Am fost acroşat la roata din spate, apoi maşina s-a dus frontal în BMW-ul roşu care venea din spatele meu”.

Un biciclist a intervenit primul la faţa locului

Un biciclist care se afla în trafic a fost primul care a intervenit:

„Când am văzut ce s-a întâmplat, am lăsat repede bicicleta în şanţ şi m-am dus întâi la maşina şoferului care a intrat pe contrasens. Am deschis portiera şi l-am întrebat dacă poate ieşi din maşină. A zis că da, şi a coborât singur, dar se clătina. L-am întrebat dacă a băut şi a zis că da, că a băut un pic. Putea să ne omoare pe toţi....”, era în stare de şoc biciclistul.

Cel mai mult de suferit de pe urma impactului a avut şoferului BMW-ului, Nicolae Țical, în vârstă 41 de ani, consilier local la Milişăuţi. Acesta a suferit o triplă fractură la un picior. Mai mulţi membri ai familiei Țical s-au adunat furioşi la locul accidentului.

Șoferul băut, salvat de poliţişti

Șoferul băut a fost adăpostit în una din maşinile de Poliţie, cu care a fost dus la Spitalul municipal Rădăuţi. Aici, spiritele au rămas la fel de încinse, iar poliţiştii de la Rădăuţi au solicitat sprijinul unei grupe de mascaţi de la Serviciul de Acţiuni Speciale. În urma verificării cu aparatul etilotest a rezultat că Silvestru Ioneac avea o concentraţie de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acestuia i s-au recoltat ulterior şi probe biologice, pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

Bărbatul a fost scos din spital de poliţiştii de la Serviciul de Acţiuni Speciale, care l-au escortat şi protejat de oamenii furioşi, care îi cereau socoteală pentru ce a făcut.

Comisarul Ionuţ Epureanu, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, a declarat că pe numele şoferului care a provocat accidentul a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. În mod normal, concentraţia de alcool în sânge în cazul bărbatului se va cifra în jurul valorii de 1,1 la mie.