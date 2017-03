Faza naţională

Judeţul Suceava a fost reprezentat anul acesta la faza naţională a concursului „Istorie şi societate în dimensiune virtuală”, desfăşurată între 4 şi 7 martie, la Colegiul Naţional „Jean Monnet” din Ploieşti, de doi elevi de la Colegiul Naţional „Nicu Gane” Fălticeni. Cosmin Constantin Onofrei, din clasa a XII-a H (coordonatori prof. Codrin Benţa şi Dimitrie Filip), a participat la secţiunea Istorie şi a obţinut Premiul al II-lea şi Premiul Special din partea Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti pentru cea mai bună aplicaţie din concurs, iar David Vultur, din clasa a XII-a A (coordonatori prof. Ioan Caulea şi Florin Ilincăi), a participat la secţiunea Ştiinţe socio-umane, unde a obţinut menţiune.

Ultima fază a acestei competiţii a reunit elevi din 35 de judeţe, fiecare judeţ având câte doi reprezentanţi, unul la secţiunea Istorie şi unul la secţiunea Ştiinţe socio-umane. Cele două materiale cu care au participat cei doi elevi fălticeneni au fost intitulate: „Suport multimedia pentru pregătirea examenului de bacalaureat la istorie” pentru secţiunea Istorie şi „Psihologie. Folosirea instrumentelor TIC în susţinerea performanţei” pentru secţiunea Ştiinţe socio-umane. Pentru fiecare secţiune au fost acordate câte trei premii şi trei menţiuni.

Prof. Ioan Caulea, cel care a însoţit cei doi elevi la competiţia de la Ploieşti, ne-a declarat: „Concursul <Istorie şi societate în dimensiune virtuală> se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite în domeniul istoriei, ştiinţelor socio-umane şi informaticii. Concursul are drept scop realizarea unor materiale cu ajutorul computerului pe teme de istorie (istoria românilor sau istorie universală) şi ştiinţe socio-umane (educaţie civică, cultură civică, logică, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie, educaţie antreprenorială, studii sociale). Materialele sunt realizate, la alegere, fie sub forma unor pagini web, fie sub forma unor softuri educaţionale şi sunt create de elevi individual, nefiind permis lucrul în echipă. Performanța elevilor fălticeneni este remarcabilă prin faptul că este prima calificare la faza națională a acestui concurs”.

Acest concurs naţional, ajuns la a IX-a ediţie, face parte din Calendarul Olimpiadelor şi Concursurilor Naţionale finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi a fost lansat în anul 2004, la Iaşi. Din 2010, concursul are fază naţională o dată la doi ani.