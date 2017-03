Înverşunare

Câteva incidente petrecute în ultimele zile ale lunii februarie în zona depoului şi a liniei mocăniţei din Moldoviţa le-au creat probleme angajaţilor şi au împiedicat funcţionarea trenuleţului. În urma acestora, Georg Hocevar, administratorul firmei SC Calea Ferată Îngustă SRL, care administrează mocăniţa din comuna Moldoviţa, a depus o plângere la parchet împotriva lui Alin Boşutar, patronul unei firme cu sediul în vecinătatea depoului mocăniţei, care de o bună perioadă de timp se opune cu înverşunare activităţii micului trenuleţ de munte şi a dezvoltării acestuia în comună.

Lemne, betoane şi un gard construit ilegal blochează căile de acces ale mocăniţei

Problemele au apărut din nou în acest început de primăvară, la fel cum s-a întâmplat şi în luna martie a anului trecut. Când administratorul trenuleţului pe linie îngustă şi angajaţii lui încearcă demararea unor lucrări de extindere şi dezvoltare a liniei de cale ferată, aceştia se lovesc de opoziţia mai multor indivizi din Moldoviţa, interesaţi de distrugerea liniei turistice care aduce în fiecare an mulţi turişti în comună. Georg Hocevar, administratorul mocăniţei, crede că această atitudine concertată împotriva dezvoltării liniei înguste şi implicit a turismului în zonă este condusă de familia Boşutar, care împreună cu alţi localnici are interese legate de exploatarea lemnului în comuna Moldoviţa.

Luni, 27 februarie, proprietarul trenuleţului pe linie îngustă a observat, în timp ce se afla cu câţiva muncitori în depoul de locomotive, faptul că peste gardul construit fără autorizaţie în luna mai 2016 de către vecinul Alin Boşutar, în imediata apropiere a depoului, acesta a construit un acoperiş care iese din gabaritul gardului. Acesta afectează grav tranzitul vagoanelor în zonă, punând în pericol de moarte călătorii care scot capul pe fereastră. La o inspecţie făcută asupra liniei de cale ferată normală, care leagă Gara Moldoviţa de depou şi pe care în luna aprilie vor să monteze o şină intermediară, care să extindă linia mocăniţei spre gara veche, s-a constatat că linia este blocată cu deşeuri de lemn şi bucăţi de beton, depuse acolo de Alin Boşutar, patronul depozitului din apropiere.

Blocarea pe orice cale a trenuleţului, pusă la cale de aceiaşi opozanţi înverşunaţi

cursă cu trenuleţul pe traseul obişnuit parcursă în aceeaşi zi avea să scoată la iveală alte probleme create de aceiaşi neobosiţi opozanţi ai mocăniţei. În timp ce trenul se deplasa pe traseul spre Argel, după trecerea peste drumul spre Gura Demăcuşei turiştii au auzit un zgomot în vagon. După ce au oprit trenul, angajaţii au constatat că acoperişul vagonului s-a îndoit puternic după ce a atins acoperişul unei clădiri aparţinând aceluiaşi Alin Boşutar, acoperiş care depăşea gabaritul de liberă trecere a căii ferate. În urma impactului cu acoperişul clădirii, partea de sus a vagonului a fost deteriorată. O oră mai târziu, când trenul a ajuns la kilometrul 11 al căii ferate, mecanicul a fost nevoit să oprească brusc, după ce o altă piedică fusese pusă în calea trenului. De această dată, pe calea de rulare fusese descărcat un morman de lemne. Neştiind cui aparţin acestea, administratorul liniei i-a anunţat pe poliţiştii din localitate, care, sosiţi la faţa locului, au constatat faptul că lemnele sunt proprietatea aceluiaşi Alin Boşutar, al cărui angajat a venit şi a deblocat până la urmă calea ferată.

Ameninţări cu moartea venite din partea aceluiaşi patron

A doua zi, administratorul Georg Hocevar, împreună cu angajatul Ioan Popescu, mecanicul locomotivei, a încercat să stea de vorbă cu patronul opozant. Au făcut pentru asta o vizită în incinta firmei aparţinând lui Alin Boşutar pentru a discuta despre toate aceste probleme cauzate în ultimele zile. Nu l-au găsit pe acesta la sediu şi au lăsat mesaj unui angajat să fie anunţaţi când Boşutar va reveni la firmă. După aproximativ o oră, cei doi au fost anunţaţi că patronul se afla în incintă şi s-au dus din nou să stea de vorbă cu el.

Georg Hocevar povesteşte cum au decurs discuţiile: „L-am găsit pe Alin Boşutar în compania vărului său Tiberiu Boşutar. După ce i-am urat <La mulţi ani!>, am început să îi explic problemele care mă nemulţumeau. Am văzut că dintr-odată faţa dumnealui s-a schimbat şi a început sa urle <Te omor, te omor, nesimţitule, te calc cu maşina!> Alin Boşutar s-a urcat în maşina lui de teren şi m-a fugărit pe mine şi pe Ioan Popescu ca pe nişte iepuri pe terenul lui. La un moment dat ne-am ascuns în spatele unei stive de lemne şi acesta chiar a lovit cu maşina în stivele de lemne, pentru a ne nimeri. Din cauza faptului că nu s-a oprit aici şi chiar s-a înfuriat mai rău, am fugit cu salariatul meu Ioan Popescu în spatele stivelor de lemne şi am sărit peste gardul firmei, pentru a scăpa cu viaţă. În toată această panică creată, Ioan Popescu s-a lovit, rupându-şi un muşchi de la mâna dreaptă.”

Foarte speriaţi, cei doi au ajuns în depoul Căi Ferate Forestiere, iar Ioan Popescu a mers la spital, pentru îngrijiri medicale.

Pe numele patronului agresiv au fost depuse plângeri la poliţie şi parchet

Atitudinea agresivă din ultimele zile a patronului depozitului din Moldoviţa l-a determinat pe administratorul Georg Hocevar să depună plângeri la poliţia din comună şi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc. El crede că în momentul în care ai de a face cu asemenea indivizi, trebuie să reacţionezi pe măsură. După cum relatează Georg Hocevar, o reacţie venită din partea tatălui patronului agresiv, Aurel Boşutar, l-a făcut pe administratorul mocăniţei să devină şi mai hotărât în dorinţa de a-şi căuta dreptatea.

”În momentul în care i-am povestit prin telefon lui Aurel Boşutar despre ceea ce făcuse fiul său, acesta a replicat <Bine făcea Alin dacă v-ar fi omorât!>. Eu sunt căsătorit, am copii şi mi se pare foarte grav ca în munca mea să întâmpin astfel de evenimente. Pur şi simplu nu ne mai simţim în siguranţă cu un astfel de vecin. Azi ne agresează pe noi, dar mâine ce poate face? Reacţia lui Alin Boşutar nu arată ca a unui om normal”, ne-a declarat Georg Hocevar.

Alin Boşutar, condamnat definitiv într-un dosar de contrabandă

În urma unor informaţii şi a percheziţiilor efectuate de poliţişti la data de 9 iulie 2015, Alin Boşutar a fost trimis în judecată pentru contrabandă cu ţigări. Hotărârea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, din data de 7 iulie 2016, şi judecarea apelului depus de Boşutar la Curtea de Apel Bucureşti au condus la condamnarea definitivă a acestuia la 3 ani de închisoare cu suspendare şi plata sumei de 720.000 de lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului creat statului prin activitatea de contrabandă în formă continuată.

De asemenea, Alin Boşutar se află într-o perioadă de 4 ani de supraveghere, perioadă în care orice altă faptă penală poate atrage o condamnare cu executare. El a fost amendat de Primăria Moldoviţa pentru încălcarea abuzivă a terenului primăriei, iar primarul Traian Iliesi ne-a declarat că pe numele lui a fost depusă o plângere penală pentru încălcarea proprietăţii şi construirea abuzivă pe terenul comunei, aflată în faza de anchetă.