Impact violent

Trei oameni au ajuns la spital după o ciocnire violentă între două autoturisme, petrecută pe DN 17, la Păltinoasa. Accidentul s-a petrecut ieri după-amiază, în jurul orei 16.00, în apropiere de intersecţia DN 17 cu drumul spre Ciprian Porumbescu.

Din primele cercetări ale poliţiştilor rutieri rezultă că şoferul unei Dacii Logan, Constantin R., în vârstă de 60 de ani, din municipiul Suceava, care circula pe direcţia Suceava-Gura Humorului, a intrat în depăşirea unei coloane de maşini, timp în care a scăpat volanul de sub control. Loganul s-a izbit violent într-un VW condus de Paraschiv D., un bărbat în vârstă de 65 de ani, tot din municipiul Suceava.

Impactul a fost deosebit de violent, ambele maşini fiind grav avariate. Cei doi oameni care se aflau în Logan, soţ şi soţie, au avut însă cel mai mult de suferit.

Dafin Băcilă, un martor care a fost printre primii ajunşi la faţa locului, a relatat: „S-a auzit un zgomot foarte puternic, am crezut că a explodat ceva. Prima dată am scos bornele la baterii. L-am scos pe şoferul din VW, apoi la Logan l-am putut scoate doar pe şofer. Părea să aibă piciorul rupt. Femeia de lângă el era prinsă între fiare, era mai grav, şi am aşteptat descarcerarea”.

La faţa locului au intervenit modulul SMURD de la Garda de Intervenţie Gura Humorului şi două autospeciale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Pasagera din Logan, rămasă încarcerată, a fost scoasă dintre fiare de pompieri.

Femeia şi soţul său, suspecţi de mai multe leziuni grave, au fost transportaţi la Spitalul Judeţean Suceava. Celălalt şofer a fost dus la spitalul din Gura Humorului.