Funcţie

Guvernul României a decis în şedinţa de ieri, de 8 Martie, numirea în funcţia de prefect al judeţului Suceava a actualului director al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Mirela Adomnicăi. Tot ieri, Guvernul l-a demis pe actualul prefect, Constantin Harasim.

Mirela Adomnicăi a fost desemnată temporar, prin detaşare în condiţiile legii, în funcţia de prefect al judeţului.

Viitorul prefect al judeţului Suceava a mai deţinut funcţia de deputat din partea PSD Suceava, fiind ales în legislatura 2004-2008. Anterior acestei perioade, între anii 2003 şi 2004, a mai deţinut postul de director executiv al Agenţiei Teritoriale a Taberelor şi Turismului Şcolar Suceava. După ce şi-a încheiat mandatul de deputat, Mirela Adomnicăi a preluat, din 2009 şi până în 2010, funcţia de director executiv al Casei Judeţene de Pensii Suceava, după care, din 2010 şi până în februarie 2013, a ocupat postul de director executiv adjunct al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava. Apoi, din 2013 şi până în prezent, Mirela Adomnicăi a ocupat funcţia de director al acestei instituţii.

Noul prefect al judeţului Suceava va prelua acest post cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, când va fi organizată ceremonia de predare a funcţiei de către Constantin Harasim şi preluarea acesteia şi depunerea jurământului de către Mirela Adomnicăi. Aceasta este membru al PSD Suceava, urmând să-şi dea demisia din partid după preluarea conducerii Prefecturii.

Mirela Adomnicăi este licenţiată în ştiinţe juridice, absolvind cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Viitorul prefect mai are două masterate în management politic şi administraţie publică.

Trebuie spus că în şedinţa de ieri a Guvernului nu a fost luată nici o decizie în ceea ce-l priveşte pe actualul subprefect al judeţului Suceava, Ionuţ Creţuleac, acesta fiind menţinut în continuare în funcţie.

În ceea ce-l priveşte pe Constantin Harasim, acesta a preluat conducerea Prefecturii Suceava în luna martie 2015, anterior el mai ocupând postul de subprefect, din mai 2012 şi până în martie 2014. Ulterior, el a fost numit din nou în postul de subprefect în luna martie 2015, iar la scurt timp de la această decizie a fost avansat în postul de prefect al judeţului Suceava.

După decizia de ieri a Guvernului, Constantin Harasim ne-a declarat că este mulţumit de activitatea pe care a avut-o în funcţia de prefect, precizând că la final de mandat lasă o instituţie funcţională şi cu o activitate performantă. „Sunt mulţumit că am ajuns în acest moment în care predau ştafeta. Au fost aproape doi ani şi plec mulţumit, chiar peste aşteptări, pentru că atunci când am fost numit prefect mă gândeam că voi ocupa această funcţie o perioadă de un an de zile. Consider că am reuşit să aduc echilibru în activitatea din Prefectură şi să aşez lucrurile neconforme care existau când am fost numit prefect. Am întărit punctele forte ale instituţiei, respectiv compartimentul şi serviciul juridic, extrem de important în activitatea Prefecturii”, a spus Constantin Harasim la finalul mandatului de prefect. El a ţinut să evidenţieze în mod special activitatea Prefecturii de control al legalităţilor actelor emise de unităţile administrativ-teritoriale. „Exercitând un control riguros al Hotărârilor de Consiliu Local şi al dispoziţiilor de primar am preîntâmpinat apariţia unor probleme”, a explicat Harasim. El a arătat că dacă în anul 2015 s-a făcut o reorganizare a activităţii Prefecturii pentru corectarea unor probleme semnalate de Corpul de Control al Guvernului, anul 2016 a avut două mari provocări, respectiv alegerile locale şi cele parlamentare.

Constantin Harasim: Las o instituţie perfect funcţională şi bine organizată

Constantin Harasim a spus că din punctul său de vedere, prin modul în care au fost organizare, alegerile de anul trecut au fost cele mai corecte de după anul 1989. „Ca prefect am avut de gestionat şi problema municipiului Rădăuţi, care a rămas fără primar şi Consiliu Local, problemă pe care am preluat-o de la începutul mandatului. În cele din urmă am reuşit să o rezolvăm, cu toate că dacă era respectată legea, iar Guvernul de atunci, conform propunerii făcute de noi, organiza alegeri parţiale, totul se putea debloca mai repede”, a declarat Constantin Harasim.

El a subliniat că îl bucură faptul că la finalul acestui mandat „pleacă cu fruntea sus” din Prefectura Suceava, ţinând să mulţumească în mod special tuturor angajaţilor din instituţia pe care a condus-o. „Mă bucură că am ajuns la un final corect şi că plec cu fruntea sus din această funcţie pe care viaţa mi-a oferit-o. Bucuria mea e mai mare la final comparativ cu momentul începutului. Atunci a fost o onoare să fiu numit prefect, dar ştiam că voi avea o perioadă grea. Acum acea nelinişte a dispărut. Acum las o instituţie perfect funcţională şi bine organizată, cu oameni bine pregătiţi. Şi sper să fiu bine înţeles şi de primari, pentru că le-am dorit binele şi în acest context am acţionat pentru respectarea legii”, a încheiat Constantin Harasim.