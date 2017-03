Ediţia a VI-a

La Shopping City Suceava va avea loc sâmbătă, 11 martie, de la ora 17:00, Concursul judeţean „Miss şi Mister Bucovina”, ediţia a VI-a. Concursul se înscrie în calendarul Campaniei „Vestitorii Primăverii” şi este organizat de Asociaţia de ajutorare a copiilor şi tinerilor dotaţi, talentaţi şi din sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate „Euroactiv” Suceava, Asociaţia „Alecs Group” Suceava, Asociaţia Societatea pentru Egalitate de Gen „SEG” Suceava, Shopping City Suceava, în parteneriat cu Palatul Copiilor Suceava, Casa de Cultură a Studenţilor Suceava, Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului Suceava, Bucovina Dance Studio, Primăria oraşului Liteni.

În concurs vor participa 16 perechi care au obţinut titlurile de Miss şi Mister Boboc la nivelul fiecărui liceu din judeţ. Şi-au confirmat participarea perechile finaliste de la următoarele unităţi şcolare: Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava, Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, Colegiul Naţional ”Nicu Gane” Fălticeni, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca, Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, Colegiul Tehnic Rădăuţi, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Colegiul de Informatică „Spiru Haret” Suceava, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava.

Concurenţii vor parcurge cinci probe alese de organizatori. Invitatul special al evenimentului va fi Ioana Bianca Anuţa, cunoscută sub numele de JO, de la Cat Music, care va susţine un megaconcert. Sponsorii care au făcut posibilă organizarea acestui frumos eveniment sunt: Shopping City Suceava, Alka Bucureşti, SC Luxuri Bride To Be Suceava, Primăria Liteni, Bucovina Dance Studio – Dans Sportiv, SC Ferovali SRL, Asociaţia ”Victoria”, Hotel Imperium, Astoria Gold Silver Ipoteşti, Tipografia PromoArt, Grup Muşatinii Suceava, Florăria Iris Suceava, Sport Center Suceava, Oscar Wilde Suceava, Cozonac Bujor, Romaqua Group, Notar Public Raluca Nichita.

Campania „Vestitorii Primăverii” va continua, în perioada 29-31 martie, cu organizarea acţiunii „Prietenii naturii”, constând în plantarea de puieţi de către voluntarii asociaţiilor implicate, puieţi puşi la dispoziţie de Ocolul Silvic Bisericesc Ilişeşti. Campania „Vestitorii Primăverii” se va finaliza în cursul lunii aprilie, cu organizarea acţiunii „Bucuria de a dărui”, constând în donarea de alimente şi bunuri de folosinţă îndelungată unor familii aflate în dificultate din localităţile Liteni, Mihoveni (Şcheia) şi Pătrăuţi.